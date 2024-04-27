Как война могла закончиться через 2 месяца: основные положения мирного соглашения между Украиной и РФ

Как информирует портал "Комментарии", рейтинговое немецкое издание "WELT" впервые опубликовало выдержки из текста мирного договора, согласованного во время нескольких раундов переговоров между Украиной и РФ весной 2022 года. Журналисты утверждают, что "оригинал документа" есть в их распоряжении, но выдержки из него приводятся текстом, а не фотокопиями.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Речь идет о проекте договора, который обе воюющие стороны согласовали по состоянию на 15 апреля 2022 года. "Открытыми" оставались всего несколько пунктов. Их должны были обсудить лично Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в верхах, которая так и не состоялась.

Авторы материала отмечают, после того, как украинская армия сумела нанести серьезный удар по оккупантам на поле боя, Россия отступила от своих максималистских требований, и стороны приступили к разработке проекта соглашения.

Что касается основных положений, то согласно проекту мирного договора Украина обязывалась: соблюдать "постоянный нейтралитет", то есть отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО. Также Киев должен был отказаться от производства и получения ядерного оружия, не разрешать иностранным войскам заходить в страну и не пропускать оружие. Не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам. Воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и участия в любых военных конфликтах. Законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

Предложения путинского режима были такими: больше не нападать на Украину; в случае нападения на Украину страны-гаранты были бы обязаны поддержать Украину в течение 3 дней; РФ была не против гарантий безопасности Украины от других стран, этот пункт походил на пятую статью НАТО; оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом РФ. Россия также хотела включить в договор Беларусь, а Украина – Турцию.

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