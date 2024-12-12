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Как военным на фронте помогают получать больше энергии для тяжелых боев

В Минобороны считают, что сухпайки должны полностью обеспечивать энергопотребности бойца на фронте

сегодня, 16:10
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Недилько Ксения

Министерство обороны Украины предоставило информацию о разнице двух типов сухпайков для военных, а также отметило, что такие рационы должны перекрывать все затраченные энергопотребления в бою.                         

Как военным на фронте помогают получать больше энергии для тяжелых боев

Иллюстративное фото

Так, из обычных сухпаек содержит три основных рациона: завтрак, обед и ужин. Он включает в себя базовые продукты, обеспечивающие энергетические потребности военных, пригодный для потребления в полевых условиях, если есть доступ к воде и минимальные условия для хранения. Состав обычного сухпайка:

- галеты из пшеничной муки первого сорта;

- сухари из пшеничной или ржаной муки;

- готовые к употреблению первые блюда (борщ с мясом, супы с мясом в реторт-упаковке);

- готовые к употреблению вторые блюда (каши с мясом, овощи с мясом в реторт-упаковке);

- кофе растворимый, чай, сахар, мед, фруктовый джем;

перец черный молотый, соль, одноразовая столовая ложка, салфетки.

Усиленный сухпаек разработан для более сложных условий службы. Он содержит дополнительные компоненты, которые повышают его калорийность, энергетическую ценность и автономность, включая готовое к употреблению мясное блюдо, черный шоколад и сухофрукты, а также беспламенные нагреватели пищи.

"Военные должны получать достаточно энергии, чтобы качественно выполнять боевые задачи. Усиленный сухпаек имеет увеличенную калорийность и энергетическую ценность, что позволяет поддерживать высокий уровень выносливости и физической активности военных в сложных условиях. Благодаря этому он обеспечивает воинов всем необходимым для эффективного выполнения задач даже в самых отдаленных или опасных районах", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, на каком из направлений бойцам сейчас тяжело, и где пытается продвинуться российская армия.                                      



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