Как военные на фронте готовятся к наступлению мышей

Грызуны успешно конкурируют с оккупантами по уровню совершения неприятностей. "Небоевыми потерями" от них могут быть испорченные припасы, обувь, одежда, техника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Харьков".

Мыши на фронте. Фото: ОТУ "Харьков"

"Наши бойцы заботятся о защите проводов от мышей. Ибо сети проводов – это работа старлинков, зарядка батарей средств освещения, работа генератора, связь. Мыши любят грызть провода. А бойцы прячут провода в гофру, чтобы сохранить боеспособность", – отмечают в ОТУ "Харьков".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове с моста влюбленных снимают свадебные замки: чем опасна традиция

В Харькове в сквере "Стрелка" проходит ремонт пешеходного моста, который перекрыли с начала октября.

В частности, сегодня работники СКП "Харьковзеленстрой" снимают с тросов моста металлические замки, которые здесь оставили влюбленные. На предприятии отметили, что конструкция моста не рассчитана на такую нагрузку.

"Два месяца назад железные символы любви наши специалисты уже срезали. Большое количество замков существенно прогибало тросы подвесной конструкции и ускоряло ее разрушение. Однако появились новые. Мы призываем харьковчан не оставлять на тросах моста тяжелые металлические символы после его открытия. Эта традиция негативно влияет на конструкцию и создает опасность для пешеходов", — отметили в СКП "Харьковзеленстрой".

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В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и ущемляли. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в россии.

Отметим, что город Угледар был оккупирован на этой неделе, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.