Как в тюрьме: сбежавший из 155 бригады военный рассказал про обучение во Франции

Во время прохождения подготовки во Франции учебный центр, где базировалась скандальная 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ Анна киевская, усиленно охраняли. Если бы не эти меры, из подразделения дезертировали бы не 50 бойцов, а половина. Такое мнение высказал один из военнослужащих 155 ОМБр, который был с бригадой во Франции, а позже самовольно оставил часть (СОЧ). Как передает портал "Комментарии", военный на условиях анонимности пообщался с журналистами "Радио Свобода".

Во время обучения во Франции 155 бригада не получила нужной подготовки - это мнение бойца, который самовольно оставил часть. Фото: 155 ОМБр / Facebook

Военнослужащий отметил, что во Франции на учениях пробыл месяц. Однако, по его словам, и там соответствующих навыков не получил. Как не получил их и раньше, на украинских полигонах. Военный отметил, что он — не кадровый офицер, но проходил 20 лет назад военную кафедру. В 2024 году мужчина присоединился к подразделению инженерного обеспечения 155 ОМБр, и его назначили на должность командира взвода.

Он вспоминает, что солдаты проходили курс базовой военной подготовки, а он не проходил, так как уже имел офицерское звание. На вопросы, как ему набраться опыта, командиры отвечали, что во Франции его научат. Но тоже не вышло.

"Во Франции меня абсолютно ничему не учили. Туда забирали тех, кто по "штатке" (штатному расписанию — ред.) уже был расписан на определенные должности. То, что показывали по телевизору, что где-то там на полигоне бегали, стреляли, это, в принципе, происходило, но мне кажется, что эта подготовка немножко недостаточна, учитывая то, сколько на это денег потратили", — рассказал военный.

Он рассказывает, что во Франции условия были похожи на тюрьму — с точки зрения охраны. Территория была полностью огорожена, охранялась собаками, а ночью запускали дроны, чтобы никто не сбежал.

"Но каким-то образом и там умудрялись убегать. Честно говоря, если бы за нами не смотрели как в тюрьме, то там бы половина сбежала", — считает боец.

По словам мужчины, во Франции сбежали примерно 50 украинских военных, а в Украине ушли в СОЧ гораздо больше. Он считает, что основной причиной массового дезертирства является недостаточная подготовка. Кроме того, когда часть бригады оказалась под Покровском и пришел приказ о переводе части личного состава в пехоту, в этот момент "очень много" людей ушло в СОЧ. А он сам, как офицер, которому предстояло отвечать за жизнь 30 подчиненных, по его словам, так и не понял, в чем заключается роль и что ему нужно делать в качестве комвзвода.

"Лучше я пойду в СОЧ. Если поймают, то двери тюрьмы рано или поздно откроются, а крышка гроба не откроется", — подытожил боец.

Портал "Комментарии" писал, что ГБР начало расследование, чтобы разобраться в проблемах при формировании 155-й бригады ВСУ, которые вызвали массовое самовольное оставление части (СОЧ) в этом подразделении. Журналист Юрий Бутусов в своем расследовании в декабре 2024 года подсчитал, что до первого боевого выстрела, когда в ноябре 155 ОМБр была переброшена под Покровск, из нее сбежали более 1700 военных. В том числе — 50 человек во время обучения во Франции, что, по его словам, вызвало большой скандал. Ведь Франция обязалась обучить и вооружить бригаду (общий бюджет проекта — около 900 млн евро) и выполнила свои обязательства, о создании подразделения лично заявлял президент Эммануэль Макрон. Теперь у французских партнеров возникли вопросы о серьезности отношения Украины к войне.

Портал "Комментарии" рассказывал, что после скандала главком ВСУ Александр Сырский обещает усилить 155 бригаду дронами и "уделить внимание проблемным вопросам". В январе представитель французской армии подтвердил, что во время учебы дезертировали несколько десятков бойцов ВСУ, но побеги, по его оценке, все же не являлись массовым явлением.