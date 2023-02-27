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Как в России "перевоспитывают" украинских сирот: заставляют смотреть Конашенкова и собирать АК

Самое меньшее, РФ вывезла четыре сотни сирот из интернатов

сегодня, 21:05
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Автор:

Константин Куликов

Четыре сотни детей-сирот, вывезенных Россией в августе из Украины, распределены по 24 учреждениям РФ. В 21 из них с украинскими детьми проводят "патриотическое воспитание" — заставляют смотреть сводки Минобороны страны-агрессора об уничтожении "укронацистов", собирать автомат Калашникова и писать письма поддержки на фронт российским солдатам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на расследование телеканала "Дождь".

Как в России "перевоспитывают" украинских сирот: заставляют смотреть Конашенкова и собирать АК

Росія викрала в Україні тисячі дітей

"Дождь" изучил страницы российских учреждений в соцсетях, выяснив что украинцев заставляют делать вместе с российскими детьми окопные свечи для передовой, участвовать в военных спектаклях, учиться обращаться с автоматом Калашникова, писать письма на фронт российским солдатам и посещать их в госпиталях.


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Как узнали журналисты из переписки с Минпросвещением России, из 400 украденных украинских детей 36 уже оказались в приемных семьях.

- Пока Украине удалось вернуть 307 детей, но сотни, если не тысячи детей, могут остаться за границей — говорят журналисты "Дождя". — Некоторых детей удалось спрятать. Врачи местной (херсонской — ред.) больницы всю оккупацию дежурили посменно и подделывали истории болезни. Мол, их нельзя транспортировать. А воспитатели херсонского интерната просто спрятали детей у себя дома.

Сейчас украинские власти сообщаются о 16 тыс. украденных украинских детях, однако реальная цифра, вероятно, намного больше.

Напомним, что Европейская комиссия и Польша создали инициативу, которая будет искать украинских детей и механизм их возвращения. В деятельность группы будут входить следственные действия для сбора доказательств похищения, а также создания механизма действий, который сможет решить проблему. 



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