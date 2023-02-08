Как украинские военные уничтожают оккупантов под Бахмутом показал Юрий Голык. Видео

Украинские военные, несмотря на постоянное давление оккупантов, продолжают филигранно выполнять свою работу на Бахмутском направлении. Волонтер Юрий Голык на Facebook странице поделился видео от 239 батальона 129-й отдельной бригады ТРО, на котором изображена слаженная работа оператора дрона и военной техники.

Украинцы уничтожают российских оккупантов. Фото из открытых источников

По словам Голыка, первую партию беспилотников он и его коллеги отправили на фронт в конце февраля прошлого года. Тогда эта техника помогла нашим бойцам на киевском, харьковском и криворожском направлениях.

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На своей странице Голик регулярно отчитывается о направленной помощи разным бригадам и спецподразделениям. Одна из последних партий дронов отправилась в 92-ю бригаду в Донецкую область.

“Mavic – это наши глаза на этой войне. Мы сейчас не представляем своей победы без этих устройств", – говорит военный 92-й бригады.

Посмотреть видео с уничтожением российских оккупантов можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый руководитель СБУ рассказал о единой перспективе для оккупантов.

Также "Комментарии" писали о реакции украинцев на возможное повторное наступление россиян.