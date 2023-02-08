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Как украинские военные уничтожают оккупантов под Бахмутом показал Юрий Голык. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов.

сегодня, 18:13
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные, несмотря на постоянное давление оккупантов, продолжают филигранно выполнять свою работу на Бахмутском направлении. Волонтер Юрий Голык на Facebook странице поделился видео от 239 батальона 129-й отдельной бригады ТРО, на котором изображена слаженная работа оператора дрона и военной техники.

Как украинские военные уничтожают оккупантов под Бахмутом показал Юрий Голык. Видео

Украинцы уничтожают российских оккупантов. Фото из открытых источников

По словам Голыка, первую партию беспилотников он и его коллеги отправили на фронт в конце февраля прошлого года. Тогда эта техника помогла нашим бойцам на киевском, харьковском и криворожском направлениях.


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На своей странице Голик регулярно отчитывается о направленной помощи разным бригадам и спецподразделениям. Одна из последних партий дронов отправилась в 92-ю бригаду в Донецкую область.

“Mavic – это наши глаза на этой войне. Мы сейчас не представляем своей победы без этих устройств", – говорит военный 92-й бригады.

Посмотреть видео с уничтожением российских оккупантов можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый руководитель СБУ рассказал о единой перспективе для оккупантов.

Также "Комментарии" писали о реакции украинцев на возможное повторное наступление россиян.



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk
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