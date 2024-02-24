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Как Украине удалось сдержать наступление РФ: ответ Залужного

Залужный вспомнил о первых днях вторжения России

24 февраля 2024, 22:06
Автор:
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Марьян Ощановский
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Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный убежден, что полномасштабное наступление РФ в первые дни вторжения удалось остановить благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан.

Как Украине удалось сдержать наступление РФ: ответ Залужного

Залужный поблагодарил украинцев за сопротивление РФ. Фото из открытых источников

"24 февраля 2022 года сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и пошли добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и наше государство", – написал Валерий Залужный в соцсети.

Бывший Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех, кто сейчас на поле боя защищает Украину, помогает украинской армии, помнит, верит, молится и делает все возможное для победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.



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Источник: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/posts/pfbid0ZDtyXvZXrnppoSHLKPn76hmg9DMVKUGk4xoSZmnWN7XAwJcDskTuJoTsKHR9W4hvl
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