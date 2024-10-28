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Как Украине не проиграть: ценные советы от офицера ВСУ

Для победы Украины нужно изучить свои ошибки

28 октября 2024, 23:51
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Марьян Ощановский

Несмотря на опыт и наличие современных средств для ведения боя, украинская армия продолжает совершать стратегические ошибки, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Как Украине не проиграть: ценные советы от офицера ВСУ

ВСУ способны остановить РФ. Фото из открытых источников

"У нас самая опытная армия в мире, все современные средства ведения боя реализуются только у нас. Но имея весь этот опыт, мы забываем, что должны воевать по-другому – не так, как РФ. До сих пор в командовании немало генералов, которые не видели фронта и не понимают базовых вещей, актуальных для фронта, из-за чего совершают стратегические ошибки", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ назвал три ключевых ошибки, которые необходимо исправить в армии и обществе.

"Первое – привести в порядок армию и сделать наконец выводы. За стратегические ошибки должна быть ответственность – только тогда мы не будем их повторять в будущем. Второе – стабилизировать линию фронта, планируя ход действий и адекватный ответ на них. Понять, что конкурировать с РФ мы сможем, когда будем воевать технологически и разумно. Заблаговременно готовить качественные фортификационные постройки. Третье – мобилизовать все общество, которое будет ориентироваться на важнейшие на сегодняшний день события, которые невозможно сделать без целенаправленной информационной политики", — перечислил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной". "Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5427
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