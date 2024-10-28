Как Украине не проиграть: ценные советы от офицера ВСУ

Несмотря на опыт и наличие современных средств для ведения боя, украинская армия продолжает совершать стратегические ошибки, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ способны остановить РФ. Фото из открытых источников

"У нас самая опытная армия в мире, все современные средства ведения боя реализуются только у нас. Но имея весь этот опыт, мы забываем, что должны воевать по-другому – не так, как РФ. До сих пор в командовании немало генералов, которые не видели фронта и не понимают базовых вещей, актуальных для фронта, из-за чего совершают стратегические ошибки", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ назвал три ключевых ошибки, которые необходимо исправить в армии и обществе.

"Первое – привести в порядок армию и сделать наконец выводы. За стратегические ошибки должна быть ответственность – только тогда мы не будем их повторять в будущем. Второе – стабилизировать линию фронта, планируя ход действий и адекватный ответ на них. Понять, что конкурировать с РФ мы сможем, когда будем воевать технологически и разумно. Заблаговременно готовить качественные фортификационные постройки. Третье – мобилизовать все общество, которое будет ориентироваться на важнейшие на сегодняшний день события, которые невозможно сделать без целенаправленной информационной политики", — перечислил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной". "Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.