Как Украина пережила первый блекаут – какова настоящая цель массированных ударов РФ по инфраструктуре Украины



















Массированный обстрел Украины российскими войсками 23 ноября впервые привел к тому, что наша страна оказалась в блекауте. Правда ненадолго, благодаря нашим коммунальщикам и энергетикам. Какую цель преследует путинский режим подобными обстрелами? Что было труднее всего, когда исчез свет практически по всей стране, когда люди потеряли мобильную связь, интернет? На эти вопросы пытались найти ответы вместе с экспертами.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Худшим было то, что миллионы украинцев не могут дозвониться своим родным, чтобы убедиться, что они живы и в безопасности

Известный политтехнолог, телеведущий Тарас Березовец отмечает, что следствием массированного обстрела стало то, что большая часть Украины была обесточена.

"Важным моментом теперь уже официально есть то, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Россия этот статус подтвердила в тот же день, нанеся удары по гражданской инфраструктуре – оставляя в морозы миллионы мирных граждан без света, воды и связи", – отметил Березовец.

По его словам, самым плохим было то, что миллионы украинцев не могут дозвониться своим родным, чтобы убедиться, что они живы и в безопасности. Те, кто защищает страну и находится в зоне боевых действий, были лишены возможности позвонить своим семьям.

"Мы обязательно выстоим и победим. Те же, кто и дальше готов оправдывать преступления россиян, теперь становятся соучастниками преступного государства-спонсора терроризма. Теперь официально", – подчеркнул Тарас Березовец.

Путин хочет выгнать украинское население из его исконной земли

Известный украинский политический эксперт, журналист, публицист Виталий Портников отметил, как раз в те минуты, когда Европарламент принимал постановление, в котором Россия охарактеризуется, как государство-террорист российские террористические вооруженные силы продолжили наносить ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре. Результаты этих ударов все могут видеть – города остались без света.

"Россия совершает терроризм, который, на первый взгляд, не оправдывается никакими военными целями военного руководства, направленного, прежде всего, на устрашение украинского народа. Многие считают, что действия Владимира Путина и его окружения, направленные на устрашение украинцев, бессмысленны с той точки зрения, что война с мирным населением отнюдь не помогает военной победе. Мы видим, что российские вооруженные силы не могут выполнить те задачи, которые перед ними поставил президент РФ 24 февраля. Мы знаем об этих задачах – оккупация как можно большей территории Украины, уничтожение легитимного украинского правительства и создание в Киеве марионеточного режима во главе с предателем Виктором Януковичем и ближайшим пророссийским окружением мерзавца, создание условий для того, чтобы как можно большая территория украинской территории была присоединена к России, а то, что останется от украинского государства, стало частью так называемого союзного государства трех диктаторских режимов – России, Беларуси и Украины – Путина, Лукашенко и Януковича", – отметил Портников.

По его словам, попытки Путина ракетным террором против мирного населения Украины заставить украинские власти согласиться пойти на переговоры на условиях Москвы действительно выглядят нелогично. Ни в одной войне никто никогда не выиграл, делая ставку исключительно на устрашение мирного населения. Выиграть можно было только, когда удавалось разбить армию противника, а если не удавалось уничтожить, то приходилось проигрывать войну.

Виталий Портников считает, что у Путина действительно совсем другие цели. Он не хочет запугать украинское население. Он хочет изгнать украинское население.

"Московская война, которая всегда сопровождалась тем, что население страны, в которую приходили оккупационные войска, воспринимали как население, которое будет приветствовать враждебный режим, а когда было очевидно, что никаких цветов не будет, тогда и осуществляли мероприятия по изгнанию этого населения из его исконных территорий. Московское княжество так действует с первых лет своего основания – изгоняет нелояльное население и замещает его лояльным", – отметил журналист.

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