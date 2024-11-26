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Как только РФ об этом заговорит, переговоры должны прекращаться: «красная линия» для Украины

По мнению экспертов, обсуждать можно разные пункты мирного плана с РФ, но не сокращение украинской армии

сегодня, 15:36
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Ткачик Олеся

Издание The Times утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин на переговорах будет настаивать на том, чтобы Украина ограничила размер своей армии и свои связи с армиями НАТО.

Как только РФ об этом заговорит, переговоры должны прекращаться: «красная линия» для Украины

Зеленский и Путин

Как заявил военный эксперт Игаль Левин, любые пункты могут быть вопросами торга, но только не вопрос о размере и оснащении армии.

"Это табу, красная черта, после которой любые переговоры должны прерываться", — говорит Левин.

По его словам, именно украинская армия и те реформы, и изменения, которые она пережила с 2014 по 2022 годы, были гарантом того, что Кремль не смог быстро провести свою "спецоперацию" за неделю, окружив и заняв Киев. Именно армия была, есть и будет гарантом того, что Украина — это независимое и суверенное государство, добавил эксперт.

"Армия вообще не должна быть вопросом переговоров и торгов. И да, вангую, что, учитывая, что украинцы на такое никогда не пойдут, а Путин в ближайшей перспективе этот пункт не уберет, война продолжится и дальше, какой бы там жирный deal ни предлагали. Ну, то есть и без этого пункта понятно, что война продолжится, но этот пункт — это прямо красная черта", — говорит Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что многие официальные лица США признают, что в течение нескольких месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территории. Отмена Байденом своих предыдущих решений по минам и ракетам была частично направлена на то, чтобы предоставить Украине более сильную позицию, когда она вступит в эти потенциальные переговоры. При этом, аналитики признают, что такие переговоры могут дать РФ чувство своей безнаказанности.




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Источник: https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02bB5oeiNHJ7cwBCcY4KCPG2ujW3EAQiVCLzXU1tyP5XWCUMzyDLjkYZW7BgZbmtFYl
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