Как только РФ об этом заговорит, переговоры должны прекращаться: «красная линия» для Украины

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Ткачик Олеся
Издание The Times утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин на переговорах будет настаивать на том, чтобы Украина ограничила размер своей армии и свои связи с армиями НАТО.
Зеленский и Путин
Как заявил военный эксперт Игаль Левин, любые пункты могут быть вопросами торга, но только не вопрос о размере и оснащении армии.
По его словам, именно украинская армия и те реформы, и изменения, которые она пережила с 2014 по 2022 годы, были гарантом того, что Кремль не смог быстро провести свою "спецоперацию" за неделю, окружив и заняв Киев. Именно армия была, есть и будет гарантом того, что Украина — это независимое и суверенное государство, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что многие официальные лица США признают, что в течение нескольких месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территории. Отмена Байденом своих предыдущих решений по минам и ракетам была частично направлена на то, чтобы предоставить Украине более сильную позицию, когда она вступит в эти потенциальные переговоры. При этом, аналитики признают, что такие переговоры могут дать РФ чувство своей безнаказанности.
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