Недавно президент США Джо Байден принял важные решения по Украине — разрешил использование ракет для ударов вглубь России и предоставление противоречивых противопехотных мин. Решение Байдена продиктовано новыми реалиями – ввоз Россией северокорейских войск, потери на поле боя и избрание Дональда Трампа президентом США. Это привело к тому, что Украина едва ли не в самой слабой позиции почти за три года, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию издания The Washington Post.

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"Сейчас многие официальные лица США признают, что в течение нескольких месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территории. Отмена Байденом своих предыдущих решений по минам и ракетам была частично направлена на то, чтобы предоставить Украине сильнейшую руку, когда она вступит в эти потенциальные переговоры”, — говорится в сообщении.

Курт Уолкер, который был послом США в НАТО при президенте Джордже Буше и был специальным представителем Трампа в Украине, сказал, что изменения "давно назрели" и что Байден, возможно, ободрил Москву, не посылая более мощное оружие. "Это дает России чувство безнаказанности", — сказал Волкер. "Они знают, что мы не хотим эскалации, и они могут идти вперед и вести войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп может поставить Путина перед условием "договариваться здесь и сейчас". Важным может быть то, что Запад готов предоставить столько дополнительной финансовой и военной поддержки, чтобы Украина смогла удержать линию фронта, а в России в конце концов закончатся войска и финансы.

Подробнее о вариантах завершения войны в Украине читайте по ссылке.



