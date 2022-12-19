Как согреться в квартире в случае блекаута: советы экспертов

Россия, терпя неудачи на фронте, атакует объекты нашей инфраструктуры, чтобы заморозить украинцев. "Комментарии" поинтересовались у экспертов из сферы ЖКХ, как согреться жильцам квартир, если холодные батареи и нет электричества.

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Одни — двое суток вполне реально выдержать, говорит Александр Сергиенко.





“Можно нагреть на газе кирпичи. Они определенное время будут горячими, какое-нибудь помещение можно будет обогреть. Также целесообразно греться горячими напитками, а в постель положить бутылки с горячей водой. Под одеялом человек сам выделяет достаточно тепла, если хорошо укрыться, вполне комфортно удастся переночевать”, — рассказывает специалист.





Но если снаружи минусовая температура и дом будет постепенно замерзать, тогда оставаться в нем станет невозможно, предостерегает Сергиенко.





Алексей Тихонов обращает внимание на правила пожарной безопасности, которые следует учитывать, используя в помещении туристические газовые устройства.



“Большинство фото после взрыва газовых туристических баллонов – в кухне на фоне плиты, – отмечает Тихонов. – Никто не говорит, каким образом они там взрываются. Но это приводит к мысли, что люди почему-то ставят их на электрическую плиту. Когда свет включается, плита работает, нагревает баллон и взрывается”.





Кроме того, нужно учитывать качество устройств.





Большое количество туристических плиток куплено на китайских сайтах, без сертификатов. Это небезопасно. Кроме того, многие люди не знают законов физики и не понимают: чтобы газ горел, нужен кислород. То есть нужно открывать окна. Пока работает такая грелка, должно быть проветривание. Газ опасен не только угарным газом, но и тем, что он может взорваться. В большинстве случаев нужно, чтобы в помещении накопилось критическое количество газа и при малейшей искре произойдет взрыв”, — отмечает эксперт.







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