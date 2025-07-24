Как российским ДРГ удалось прорваться к Покровску: почему уже вырисовывается котел

Украинские защитники ведут бои с российскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на юго-западной окраине Покровска. В ВСУ говорят, что фактически фронт настолько близко подошел к городу, что в него могут проникать не только диверсанты, но и штурмовые подразделения российской армии. Как российским ДРГ удалось прорваться к Покровску? Может ли город в ближайшие недели стать эпицентром огромных боев? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Произошло определенное проседание на ряде участков

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире общенационального телемарафона, что российские диверсионно-разведывательные группы смогли зайти и закрепиться в пригороде Покровска из-за "проседания" на ряде участков фронта, где не хватало личного состава ВСУ.

"Фактически в прошлом году буквально на плечах наших военнослужащих, которые отходили из Селидово, первые группы ДРГ противника заходили в Покровск. Затем нам удалось оборудовать устойчивые оборонительные рубежи и позиции в районе этого населенного пункта, и дальше у врага не было никаких шансов", — сказал эксперт.

Сейчас, по его информации, произошло определенное проседание на ряде участков, который защищает одна из бригад ВСУ, а нашим военным не хватало личного состава для обеспечения определенных стабилизационных мероприятий на этом участке фронта.

"Итак, враг смог зайти в пригород Покровска, закрепиться в некоторых домах. Там сейчас проводятся поисково-рейдовые действия для того, чтобы уничтожить всех российских диверсантов. Думаю, что это вопрос времени, когда это произойдет, потому что вопрос контроля над этим населенным пунктом остается приоритетным", — подчеркнул Селезнев.

В следующие 60 дней Покровск Донецкой области может стать эпицентром ожесточенных боев

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил в интервью "РБК-Украина", что в следующие 60 дней Покровск Донецкой области может стать эпицентром ожесточенных боев. Если ситуация станет критической, ВСУ, вероятно, придется рассматривать вопрос о выходе из города.

"Та горловина, она сейчас еще не критическая, но приближается к этому. Сейчас ширина территории, по которой наши военные могут пройти в город, ориентировочно — 17 км. Это еще более-менее нормально, но конечно это опасно. Есть российские беспилотники, российская авиация, но проскакивать можно и технику подвозить, топливо, людей", — пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, если эта дистанция уменьшится и будет 10 и меньше километров, это будет означать, что ВСУ придется рассматривать вопрос об оставлении города, как это было в предыдущих случаях.

"Классический пример — это город Угледар. Там так же город можно было еще держать, он на высоте, но за счет того, что его взяли в клещи, нашим военным пришлось его в аварийном режиме оставлять и мы понесли там потери", — пояснил Ступак.

Он отметил, что Покровск и так уже является эпицентром боев последний год. Но если открыть карту Deep State, то можно увидеть тот котел, который сейчас вырисовывается.

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