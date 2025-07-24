Как российским ДРГ удалось прорваться к Покровску: почему уже вырисовывается котел

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Кравцев Сергей
Украинские защитники ведут бои с российскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на юго-западной окраине Покровска. В ВСУ говорят, что фактически фронт настолько близко подошел к городу, что в него могут проникать не только диверсанты, но и штурмовые подразделения российской армии. Как российским ДРГ удалось прорваться к Покровску? Может ли город в ближайшие недели стать эпицентром огромных боев? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире общенационального телемарафона, что российские диверсионно-разведывательные группы смогли зайти и закрепиться в пригороде Покровска из-за "проседания" на ряде участков фронта, где не хватало личного состава ВСУ.
Сейчас, по его информации, произошло определенное проседание на ряде участков, который защищает одна из бригад ВСУ, а нашим военным не хватало личного состава для обеспечения определенных стабилизационных мероприятий на этом участке фронта.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил в интервью "РБК-Украина", что в следующие 60 дней Покровск Донецкой области может стать эпицентром ожесточенных боев. Если ситуация станет критической, ВСУ, вероятно, придется рассматривать вопрос о выходе из города.
Однако, по его мнению, если эта дистанция уменьшится и будет 10 и меньше километров, это будет означать, что ВСУ придется рассматривать вопрос об оставлении города, как это было в предыдущих случаях.
Он отметил, что Покровск и так уже является эпицентром боев последний год. Но если открыть карту Deep State, то можно увидеть тот котел, который сейчас вырисовывается.
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