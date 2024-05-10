Как Россия воспользуется «окном возможностей»: разведка насторожила прогнозом на ближайшее время

Западная разведка владеет информацией, что Россия стремится использовать то, что она считает "окном возможностей" для дальнейшего усиления воздушных и наземных атак на Украину перед основными поставками военной помощи от США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом телеканалу "CNN" сообщили трое чиновников, знакомых с последними разведданными.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Чиновники заявили, что между принятием соответствующего законопроекта и прибытием большей части помощи, которая будет иметь существенное значение на линии фронта, пройдет некоторое время, и именно этой задержкой, по их мнению, Россия попытается воспользоваться.

По словам чиновников, месяцы бездействия США привели к потерям для украинских сил на поле боя. И сейчас есть опасения, что российские войска попытаются добиться дальнейшего прогресса и закрепить ранее достигнутые успехи, прежде чем это "окно возможностей" закроется.

"Западные и украинские официальные лица считают, что краткосрочная угроза усиления атак связана с планами России по более масштабному наступлению в начале этого лета. Они обеспокоены дальнейшей частичной мобилизацией в России для отправки большего количества "рабочей силы" на передовую, пока Украина борется с собственной нехваткой", — говорится в публикации.

Что касается перспектив Украины на ближайшие недели, даже с учетом прибытия новой помощи, один американский военный чиновник заявил CNN: "В лучшем случае она будет удерживать линию обороны".

Читайте на портале "Комментарии" — ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули за помощью, а мы сами с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военный опыт, делала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам одержать победу, но, к сожалению, не все зависит только от нас. Тем временем оккупанты снова облизываются на Харьков, продолжают безумно штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.



