Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия пытается избежать массовой мобилизации, чтобы не навредить политическому режиму. Как Россия уклоняется от массовой мобилизации? К каким методам прибегает Кремль? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире канала "КИЕВ 24" заявил, что российское командование активно покупает наемников у других стран, чтобы не было давления на россиян и те не восстали против путинского режима.
Он отметил, что эта логика показывает, какую тактику россияне будут применять.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в интервью YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что россияне в 2023-2024 годах на контракт подтягивали в пределах 35-40 тысяч человек в месяц. Если умножить на 12 месяцев, то получается 400-500 тысяч. И, если даже эти цифры добавить, то мы видим, что оно суммарно будет где-то так же.
Однако эксперт отметил, что за 2024 год у россиян существенно выросли потери. Они сейчас максимум, что могут, это "выходить в минимум по потерям".
По его словам, если оккупанты попытаются выйти на уровень какого-то пикового месяца 2024 года, то это означает, что им уже надо призывать в месяц 45-50 тысяч, чтобы вывести разницу в ноль и хотя бы на 5-6 тысяч увеличивать.
Он отметил, что при нынешнем максимуме российских войск, который они задействовали, имеющихся силах, средствах и ресурсах, оккупанты имеют тактические успехи, но несут стратегические потери.
Для того, чтобы они достигли оперативных успехов, им нужно нарастить как человеческий, так и военный потенциал. Потому что их мобилизационная пропускная способность тоже этого не выдает.
Читайте также на портале "Комментарии" — у россиян уже не хватает вояк в строю: подробности от британской разведки.
Новости