Россия пытается избежать массовой мобилизации, чтобы не навредить политическому режиму. Как Россия уклоняется от массовой мобилизации? К каким методам прибегает Кремль? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Россияне будут переходить от механизированных штурмов к пехотным

Полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире канала "КИЕВ 24" заявил, что российское командование активно покупает наемников у других стран, чтобы не было давления на россиян и те не восстали против путинского режима.

"Они, во-первых, скупают тех, кто хочет продаться. Во-вторых, пытаются купить наемников где-то за рубежом: или оптом, как у Северной Кореи, или у других стран. Таким образом они пытаются перенести политические потери на финансовый ресурс. И по сути, платят за то, чтобы захватить лишний квадратный метр или километр украинской земли", — сказал эксперт.

Он отметил, что эта логика показывает, какую тактику россияне будут применять.

"Они будут переходить от механизированных штурмов к пехотным. И будут действовать согласно тактике пехоты", — отметил Притула.

Для того, чтобы россияне достигли оперативных успехов, им нужно нарастить человеческий потенциал

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в интервью YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что россияне в 2023-2024 годах на контракт подтягивали в пределах 35-40 тысяч человек в месяц. Если умножить на 12 месяцев, то получается 400-500 тысяч. И, если даже эти цифры добавить, то мы видим, что оно суммарно будет где-то так же.

Однако эксперт отметил, что за 2024 год у россиян существенно выросли потери. Они сейчас максимум, что могут, это "выходить в минимум по потерям".

"Если, условно говоря, они в месяц теряют до 40 тысяч, а могут отмобилизовать 35 тысяч, то с одной стороны для нас цифра в 5 тысяч кажется незаметной по линии фронта. Но это то, что бьет на наращивание потенциала", — считает эксперт.

По его словам, если оккупанты попытаются выйти на уровень какого-то пикового месяца 2024 года, то это означает, что им уже надо призывать в месяц 45-50 тысяч, чтобы вывести разницу в ноль и хотя бы на 5-6 тысяч увеличивать.

"Были у них надежды в Курской области, что на момент подготовки северокорейских солдат они там тоже используют, или нарастят северокорейский мощный ресурс, но видим, что этого тоже не произошло. Переломного момента, на который надеялись россияне, не произошло", — напомнил Тимочко.

Он отметил, что при нынешнем максимуме российских войск, который они задействовали, имеющихся силах, средствах и ресурсах, оккупанты имеют тактические успехи, но несут стратегические потери.

Для того, чтобы они достигли оперативных успехов, им нужно нарастить как человеческий, так и военный потенциал. Потому что их мобилизационная пропускная способность тоже этого не выдает.

Читайте также на портале "Комментарии" — у россиян уже не хватает вояк в строю: подробности от британской разведки.