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Как противодействовать российским КАБам на фронте. Названы два пути

Россияне активно применяют на фронте управляемые авиабомбы, от которых страдают Силы обороны и гражданское население. Как сообщил в интервью «Главреду» Сергей Кузан, есть несколько способов противодействовать этим боеприпасам

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный эксперт Сергей Кузан отметил, что россияне выпускают КАБы из бомбардировщиков Су-34, которых у них очень много. Понимая, что Силы обороны не могут никак помешать запуску управляемых авиабомб, они активно используют эту тактику на фронте. А именно: поднимают самолеты на максимальную высоту и с них сбрасывают КАБы на позиции украинских военных.

Как противодействовать российским КАБам на фронте. Названы два пути

КАБ на фронте

Как подчеркнул эксперт, в этом случае Силы обороны могут противодействовать лишь одним способом – уничтожать вражеские самолеты, используя средства противовоздушной обороны, такие как, например, ЗРК Patriot и ракеты в комплектации JAMD, которые имеют дальность поражения около 150 км.

Также, добавил Кузан, Украине очень нужны самолеты F-16, которые помогут активно уничтожать российскую авиацию, а следовательно, и помогут прекратить практику бомбардировки КАБами.

Как только Украина получит эти самолеты с соответствующими ракетами, подчеркивает эксперт, она сможет отбросить авиацию врага, которая уже не сможет активно использовать управляемые авиабомбы.

При этом, добавляет Кузан, оккупанты понимают, что Украина получит американские истребители, и использует время, пока их еще нет в стране для того, чтобы максимально нанести поражение Силам обороны с помощью КАБов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного Юрия Касьянова, чтобы противодействовать российским управляемым авиабомбам, Украина должна запустить в производство более мощные ракеты Фау-1. По его словам, они простые и дешевые в производстве. Он добавил, что сконструировать их могут даже на обычном кружке по авиамоделированию. При этом, подчеркнул военный, такие ракеты стали бы действенной поддержкой в уничтожении врага.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/edinstvennyy-vyhod-dlya-ukrainy-ekspert-rasskazal-kak-zashchititsya-ot-kabov-10550033.html?_gl=1*nxrvrz*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_DJ92DWMFMY*MTcxMDQ5NTI0Ny4zNDkuMC4xNzEwNDk1MjQ3LjYwLjAuMA..*_ga_469S5CDDYP*MTcxMDQ5NTI
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