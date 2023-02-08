Как происходит "охота" на вражеские дроны-камикадзе (ВИДЕО)

Мобильные огневые группы, противостоящие вражеским "шахедам", быстры, точны и незаметны. Профессиональные команды, сформированные на базе Национальной гвардии Украины (НГУ), успешно уничтожают вражеские "шахеды" в Одесской области", сообщают "Комментарии".



"охота" на вражеские дроны-камикадзе

“Поступил сигнал о приближении вражеского беспилотного летательного аппарата. Мы выдвигаемся на определенные позиции, чтобы осуществить уничтожение этой цели”, — рассказал военнослужащий НГУ с позывным Ник.

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А цели – это обычно дроны-камикадзе противника, известные как Shahed. В этот раз тревога условна, и бойцы только отрабатывают порядок действий, но охота на иранские беспилотники, которыми атакует армия РФ, происходит именно так – сначала развертывание на местности. Координаты придают Силы противовоздушной обороны.

"Мы получаем азимуты — это направления, по которым, вероятнее всего, будет происходить полет этого летательного аппарата", — объяснил военнослужащий НГУ Вадим.

Потом самое сложное – увидеть цель в небе. Если все происходит ночью, бойцы используют тепловизионные прицелы. Зафиксировав беспилотник, включают мощный прожектор, чтобы стрелки могли поразить объект. Прорезать тьму такие лучи способны на расстояние до 2 км, и это очень помогает.

Все прекрасно понимают, что в темное время суток трудно разглядеть маленький объект. А если он летит на большой высоте или очень быстро, то эти решения нужно принимать очень быстро, и будет лучше, если он будет виден”, — говорит боец НГУ Вадим.

В боевой готовности находятся бойцы со стрелковым оружием. Но главное вооружение здесь – это американский крупнокалиберный пулемет Browning. Его преимущество, говорят, – надежность.

Прицельная дальность 2 км. Нам этого хватает, чтобы достать того же "Шахеда", ту же "Герань", и все подобное. Патроны здесь трех типов. У нас бронебойные, бронебойно-воспламеняющиеся и обычных там немного есть. В коробке 100 патронов. Скорострельность до 685 выстрелов в минуту”, — рассказал военнослужащий НГУ с позывным “Неро”.

В Одесской области на базе Нацгвардии сформировано несколько таких мобильных огневых групп. Главная их задача – защита критической инфраструктуры и гражданских объектов. Передвигаются подразделения на мощных внедорожниках.

“Местность – немного бездорожье. Особенно, когда погода, так сказать, неблагоприятна. Группа может выполнять задачи как днем, так и ночью. То есть группа работает круглосуточно. Находится в постоянной боевой готовности", — сказал воин Ник.

В состав таких подразделений попадают наиболее подготовленные военные. Как сообщила военнослужащая НГУ Диана, постоянно проходит обучение по боевой, огневой, тактической подготовке. Бойцы совершенствуют свои профессиональные навыки и эффективность только растет. И уже есть веские результаты. На счету одесских мобильных групп множество уничтоженных дронов-камикадзе.





Как писали "Комментарии", Россия и Иран планируют построить на территории РФ новую фабрику, которая сможет производить не менее 6000 беспилотников в ближайшие годы.