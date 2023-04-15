Как продвигается создание "бронированного кулака": Резников раскрал подробности

Киев заинтересован получить от партнеров как оружия советского образца, так и системы западного производства. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, рассказывая о визитах с командой в Афины (Греция), Никосию (Кипр), Мадрид (Испания) и Бухарест (Румыния).

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что накануне встречи в формате "Рамштайн" "отработали очень интенсивный отрезок в плане международных контактов".

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Резников сообщил, что имел встречи с министром обороны Греции Никосом Панайотопулусом, министром обороны Кипра Михалисом Георгалласом, министром обороны Испании Маргаритой Роблес, министром обороны Румынии Ангелом Тилваром и их командами. Он добавил, что во время визитов также состоялись встречи с лидерами органов представительной власти, с производителями, с медиа, чтобы иметь максимально широкий круг поддержки.

"Цель неизменна – оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют силы обороны Украины. Наши приоритеты известны — защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами. Работаем по разным трекам. Нас интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Ведь это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, обеспечивающие качественные преимущества", — подчеркнул Резников.

Он уточнил, что речь шла о привлечении помощи, программах обучения украинских воинов, а также договаривались о производстве.

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