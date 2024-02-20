Как повлияло изменение военного командования на действия РФ на фронте. Ветеран войны ответил

Россияне на фронте активно пользуются "окном возможностей", которое открылось для них по нескольким причинам, говорит Гетьман. По его словам, первой причиной является изменение военного командования в Украине.

Алексей Гетьман

"Генералам на новых должностях нужно время для входа в дело и ознакомления с оперативными задачами. Обычно военным высокого ранга давали полгода для введения в более высокую должность. В условиях большой войны столько времени нет"

, – сказал Гетман.

Кроме того, на руку россиянам сыграла погода, позволившая им передвигать тяжелую технику. При этом Гетьман считает, что третьим и собственно ключевым фактором активизации агрессора является нехватка снарядов у украинских защитников.

По словам эксперта, россияне начали активные боевые действия возле Роботино – хотят отодвинуть украинскую артиллерию от Токмака, который является большим железнодорожным хабом. При этом Гетьман все-таки верит, что прорыва фронта не будет.

"Мы держим оборону, нормальные прогнозы невозможно сделать. Но скажу точно, что прорыв фронта невозможен",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный обозреватель Александр Коваленко также считает, что россияне решили воспользоваться "окном возможностей" на фронте, ведь Силы обороны испытывают острый дефицит боеприпасов. По его словам, ожидаемая оперативная пауза после взятия оккупантами Авдеевки не наступила. Коваленко говорит, что пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяемой КАБ без ограничения, российские оккупационные войска прощупывают и продавливают практически всю линию фронта. При этом он тоже считает, что подобные действия не приведут к существенному прорыву фронта.