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Как повлияет смена генералов РФ на ход войны

Кремль сделал несколько рокировок в военном руководстве, но изменится ли фронтовая ситуация

сегодня, 22:22
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Автор:

Моесеенко Валентина

Какие-либо изменения в командном составе армии РФ не приведут к изменениям на фронте. Ведь в командный состав русских оккупационных войск – это замкнутый круг для самой армии России. Такое мнение в Телеэфире высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".

Как повлияет смена генералов РФ на ход войны

Изменится ли ситуация на фронтах с изменением командования в армии РФ

Он считает, что независимо от того, какой генерал будет поставлен на командование того или иного направления, — это все равно не изменит общей концепции тактики и стратегии ведения боевых действий армией РФ.


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“Они изучены исключительно по одним и тем же, грубо говоря, учебникам, используют одни и те же методы. Они практически не заняты тем, что могут как-то проявлять свою собственную инициативу и не проявляют никакого креатива, скажем так. Все действия российских войск — это исключительно калька из советского периода с незначительными изменениями, с учетом современных элементов ведения боевых действий", — пояснил Александр Коваленко.

В то же время отметил эксперт, президент РФ Владимир Путин не будет понижать в звании или лишать каких-либо провинившихся регалий генералов, не будет устраивать публичную порку.

Это еще со времен КГБ у него выработалась такая система: не выносить на общий обзор собственные поражения. Все идет по плану, все прекрасно, все прекрасно", – обратил он внимание.

Александр Коваленко добавил, что провинившихся генералов могут отправить на другие участки службы, например, на Дальний Восток.

Напомним, "Комментарии" писали еще один прогноз: когда закончится война в Украине.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на исход контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.

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