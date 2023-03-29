Как повлияет смена генералов РФ на ход войны

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Моесеенко Валентина
Какие-либо изменения в командном составе армии РФ не приведут к изменениям на фронте. Ведь в командный состав русских оккупационных войск – это замкнутый круг для самой армии России. Такое мнение в Телеэфире высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".
Изменится ли ситуация на фронтах с изменением командования в армии РФ
Он считает, что независимо от того, какой генерал будет поставлен на командование того или иного направления, — это все равно не изменит общей концепции тактики и стратегии ведения боевых действий армией РФ.
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В то же время отметил эксперт, президент РФ Владимир Путин не будет понижать в звании или лишать каких-либо провинившихся регалий генералов, не будет устраивать публичную порку.
Александр Коваленко добавил, что провинившихся генералов могут отправить на другие участки службы, например, на Дальний Восток.
Напомним, "Комментарии" писали еще один прогноз: когда закончится война в Украине.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на исход контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.
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