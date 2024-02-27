Как план контрнаступления мог оказаться на столе Путина. Эксперт назвал два пути

Как сообщил Иван Ступак, не исключено, что на высших ступенях власти были "кроты", которые передали информацию о планах по украинскому контрнаступлению российскому диктатору Владимиру Путину. Если это правда, говорит эксперт, вероятно, страна скоро увидит новые уголовные производства от Службы безопасности по факту государственной измены. При этом, добавил эксперт, речь идет о том, что такие подозрения получат чиновники.

Иван Ступак

Кроме того, добавляет Ступак, Россия могла получить необходимую информацию о контрнаступлении и другим путем. По его словам, на самом деле, территория Украины не так велика, поэтому скопление войск все же заметно. Также, подчеркнул эксперт, на восточных территориях находятся многие предатели и наводчики, которые могли передавать информацию о передвижении Сил обороны. К тому же, по его словам, у россиян хорошо работает разведка – на тот момент у них было больше самолетов А-50, поэтому они лучше видели в глубь украинских территорий.

Таким образом, говорит Иван Ступак, оккупанты могли собрать информацию о скоплении личного состава ВСУ и военной техники и из этого сделать выводы, на каких направлениях Украина планирует свое контрнаступление. Он добавил, по информации украинских военных, где-то за три недели до старта контрнаступления россияне уже все полностью поняли.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что его детали были на столе у диктатора Владимира Путина. По его словам, именно поэтому важно, чтобы о планах военных знали поменьше людей, тогда и шансов на успех будет гораздо больше.