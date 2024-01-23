Как отработала ПВО: Залужный назвал количество ракет, которые удалось уничтожить

Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с силами противовоздушной обороны уничтожили 21 российскую ракету. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

В частности, ночью, 23 января 2024 года, противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника", — сообщил Залужный.

В то же время, российские захватчики применили большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории: 4 зенитные управляемые ракеты С-300 / С-400 из Белгородской обл. — в направлении Харьковщины; 15 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ); 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. — в направлении Харьковщины и Сумщины; 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков — Белгородская и Воронежская обл.). 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область — РФ).

В этой связи, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55; 5 баллистических ракет "Искандер-М", 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей", — подчеркнул Валерий Залужный.

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