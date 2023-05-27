Как освободить Крым без сухопутной операции – что делать с Крымским мостом

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Кравцев Сергей
Украинская власть продолжает утверждать, что без деоккупации Крыма завершение войны невозможно, тем самым подчеркивая, что полуостров обязательно будет возвращён под контроль Украины. Отсюда возникает ряд вопросов. Реально ли Крым освободить от российской оккупации без сухопутной операции? Как правильнее поступить с Крымским мостом? Портал "Комментарии" разбирался в вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Крым. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что ВСУ смогут провести деоккупацию Крыма без сухопутной операции. В частности, это реально сделать с помощью только авиации и дальнобойных ракет.
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По его словам, дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух", такими как AIM-120 AMRAAM, ВСУ смогут закрыть над Крымом небо. После этого сухопутным войскам практически без боя можно будет заходить в Крым.
Он считает, что, имея достаточное количество самолетов и ракет можно всего за несколько недель лишить оккупантов всех военных объектов и уничтожить логистику.
Политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", а также директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью сайту "Главред" высказал мнение, что ВСУ будет выгоднее до конца не уничтожать Крымский мост ‒ чтобы русскому гражданскому населению было удобнее убегать с полуострова.
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