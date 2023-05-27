Как освободить Крым без сухопутной операции – что делать с Крымским мостом

Украинская власть продолжает утверждать, что без деоккупации Крыма завершение войны невозможно, тем самым подчеркивая, что полуостров обязательно будет возвращён под контроль Украины. Отсюда возникает ряд вопросов. Реально ли Крым освободить от российской оккупации без сухопутной операции? Как правильнее поступить с Крымским мостом? Портал "Комментарии" разбирался в вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Крым. Фото: из открытых источников

Воюет не техника, а люди. Когда в Крыму все будет истощено, то заход наших Сухопутных войск лишь вопрос времени

Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что ВСУ смогут провести деоккупацию Крыма без сухопутной операции. В частности, это реально сделать с помощью только авиации и дальнобойных ракет.

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"Для этого надо очень много авиации. F-16 могут применять такие дальнобойные ракеты как AGM-158. дальность до 910 км. С помощью этих ракет разрушаем Крымский мост, выбиваем, все что движется к ним в части логистики по морю", — отметил Петр Черник.

По его словам, дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух", такими как AIM-120 AMRAAM, ВСУ смогут закрыть над Крымом небо. После этого сухопутным войскам практически без боя можно будет заходить в Крым.

Он считает, что, имея достаточное количество самолетов и ракет можно всего за несколько недель лишить оккупантов всех военных объектов и уничтожить логистику.

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Политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", а также директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью сайту "Главред" высказал мнение, что ВСУ будет выгоднее до конца не уничтожать Крымский мост ‒ чтобы русскому гражданскому населению было удобнее убегать с полуострова.

"Как по мне, стратегическое значение там имеет только железнодорожное полотно, которое было существенно повреждено во время предыдущего "хлопка" на Крымском мосту. Не берусь судить, когда его добьют, но технически у нас теперь есть чем – спасибо Британии за Storm Shadow", ‒ отметил Евгений Дикий.

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