Как остановить российский ракетный террор: может ли РФ нарастить производство оружия

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Кравцев Сергей
Россия продолжает свой ракетный террор против Украины. При этом в Москве закрывают глаза на абсолютно все разговоры о перемирии и прекращении огня. Как выбить у россиян этот козырь? Какие перспективы, что Россия нарастит производство всех видов оружия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский заявил в эфире Radio NV, что Россия масштабирует производство всех возможных видов вооружения и некоторые виды выпускает в промышленных объемах.
Он отметил, что в России быстро масштабируется производство дешевых средств – таких надоедливых беспилотников типа "Шахед", FPV-дроны и дроны на оптоволокне. Россияне уже сумели вывести это производство на промышленный уровень.
Эксперт считает, что с нашей стороны, было бы правильным наверстать свои возможности по ударам по территории РФ.
Эксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона заявил, что уровень российского производства различных ракет, в том числе Х-101 и "Искандер", в последние годы остается на том же самом уровне, и наращивания производства не прогнозируется.
В то же время, он выразил сомнение относительно способности оккупантов выпускать за сутки 500 дронов типа "шахед" с точки зрения логистики и комплектации.
Эксперт пояснил, что для этого у противника нет ресурсов. Криволап сообщил, что россияне в 2023 году вышли на уровень производства до 35 ракет X-101 в месяц, и этот уровень поддерживается и сейчас. Так же с "Искандерами" — производится 10-12 ракет в месяц и это не меняется.
Эксперт обратил внимание, что россияне говорят о намерении выпускать 200 "Искандеров" в год.
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