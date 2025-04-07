Как остановить российский ракетный террор: может ли РФ нарастить производство оружия

Россия продолжает свой ракетный террор против Украины. При этом в Москве закрывают глаза на абсолютно все разговоры о перемирии и прекращении огня. Как выбить у россиян этот козырь? Какие перспективы, что Россия нарастит производство всех видов оружия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В России быстро масштабируется производство дешевых средств

Бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский заявил в эфире Radio NV, что Россия масштабирует производство всех возможных видов вооружения и некоторые виды выпускает в промышленных объемах.

"Давайте не забывать, что Россия до сих пор способна производить крылатые ракеты. Россия до сих пор способна производить большую номенклатуру вооружения. То есть, Россия не собирается останавливаться, и дальше масштабирует все возможные варианты вооружения", — отметил Храпчинский.

Он отметил, что в России быстро масштабируется производство дешевых средств – таких надоедливых беспилотников типа "Шахед", FPV-дроны и дроны на оптоволокне. Россияне уже сумели вывести это производство на промышленный уровень.

Эксперт считает, что с нашей стороны, было бы правильным наверстать свои возможности по ударам по территории РФ.

"Если мы хотим остановить возможность России производить ракеты класса Х-101, "Калибр", Х-555 — надо бить по производственным мощностям в Подмосковье, подмосковному Королево, где производится большинство этих ракет, и дополнительно там производятся модули МПК для крылатых авиабомб", — отметил Храпчинский.

Россия очень бы хотела увеличить выпуск танков, бронетехники, артиллерии

Эксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона заявил, что уровень российского производства различных ракет, в том числе Х-101 и "Искандер", в последние годы остается на том же самом уровне, и наращивания производства не прогнозируется.

"Россия очень бы хотела увеличить выпуск танков, бронетехники, артиллерии. Она бы очень хотела, чтобы у нее было очень много самолетов, чтобы выпускать невероятное количество артиллерийских снарядов. Я специально говорю вообще, потому что не может быть такой ситуации, что в одном месте они увеличивают в 5 раз, а в другом месте у них тоже увеличивается в 5 раз. Такого не бывает", — считает эксперт.

В то же время, он выразил сомнение относительно способности оккупантов выпускать за сутки 500 дронов типа "шахед" с точки зрения логистики и комплектации.

Эксперт пояснил, что для этого у противника нет ресурсов. Криволап сообщил, что россияне в 2023 году вышли на уровень производства до 35 ракет X-101 в месяц, и этот уровень поддерживается и сейчас. Так же с "Искандерами" — производится 10-12 ракет в месяц и это не меняется.

Эксперт обратил внимание, что россияне говорят о намерении выпускать 200 "Искандеров" в год.

"Это увеличение их возможностей вдвое. А "Искандер" — это современная ракета, которая тоже требует больших вычислительных возможностей", — высказался Криволап.

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