В Минобороны РФ нагло оправдали ракетный удар по Киеву, назвав бессмысленную причину

В ночь на 6 апреля российские оккупанты совершили ракетные удары по Киеву и области, используя баллистические ракеты. В свою очередь Москва уже успела свою версию обстрела.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

Согласно информации, предоставленной Минобороны страны-агрессора России, атака была направлена на "центральную артиллерийскую базу ВСУ" и якобы занимающиеся производством беспилотников предприятия оборонно-промышленного комплекса. В то же время Россия сообщила о впечатлении "инфраструктуры военного аэродрома ВСУ", а также "мест ремонта и обслуживания западной техники". Как всегда, в России не упомянули о произошедших в результате атаки гражданских разрушениях и о гибели мирного жителя.

Этой ночью российские силы выпустили шесть баллистических ракет по Украине. Лишь одна ракета была перехвачена. Остальные ракеты попали в Киев и область, сообщил Юрий Игнат, руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

"Из шести баллистических ракет удалось сбить только одну. Другие, к сожалению, попали в Киевскую область", — заявил он.

По словам Игната, ракеты "Калибр" и Х-101 были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, а также были уничтожены двенадцать крылатых ракет.

"Это позволило предотвратить значительные разрушения и уменьшить ущерб от атаки", — добавил он.

Напомним, ранее Юрий Игнат отмечал, что Россия изменила тактику своих ракетных ударов, и теперь Украине труднее уничтожать "Кинжалы" и "Искандеры".

Напомним, "Комментарии" уже писали, что посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, после ракетных атак 6 апреля, впервые упомянула Россию в контексте обстрелов. В предыдущих публикациях дипломат избегала прямого упоминания агрессора.