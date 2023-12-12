Как оккупанты заставляют украинцев получать паспорт РФ: детали

Российские оккупанты вводят ограничения, существенно усложняющие жизнь жителей захваченных территорий, которые отказываются получать документы РФ и хотят оставаться гражданами Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Жителей оккупированных территорий заставляют получать российские документы. Фото из открытых источников

По словам Ивана Федорова, украинцев, отказавшихся от получения паспорта РФ, запугивают, их задерживают и увозят в комендатуру для "выяснения обстоятельств".

Также жители оккупированных территорий, не имеющие российских документов, вынуждены будут отдавать оккупантам треть своих доходов, поскольку захватчики считают их "иностранцами", для которых налоговая ставка на 30% выше, чем для россиян.

Федоров не исключает, что оккупанты могут организовать показательные выселения из родных домов и депортацию украинцев, которые откажутся от российских документов после неоднократных настояний. Кроме того, без паспорта РФ для людей в оккупации уже сейчас ограничен доступ к медицинским и социальным услугам.

Вместе с тем, отметил мелитопольский председатель, с 1 июля оккупанты усложнили процедуру получения российских документов. В частности, для получения гражданства РФ необходимо сдавать экзамены.

"Таким образом, оккупационная "власть" будет пытаться исключить возможность пребывания украинцев на временно оккупированных территориях без принятия гражданства РФ", — резюмировал Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин объяснил "традиционными ценностями" и "исторической преемственностью поколений" свое желание в пятый раз стать президентом РФ. Путин считает, что "обнуление" его президентских сроков позволило "стабилизировать государство".



