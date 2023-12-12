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Как оккупанты заставляют украинцев получать паспорт РФ: детали

Захватчики запугивают украинцев, отказывающихся от паспорта РФ

сегодня, 21:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты вводят ограничения, существенно усложняющие жизнь жителей захваченных территорий, которые отказываются получать документы РФ и хотят оставаться гражданами Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Как оккупанты заставляют украинцев получать паспорт РФ: детали

Жителей оккупированных территорий заставляют получать российские документы. Фото из открытых источников

По словам Ивана Федорова, украинцев, отказавшихся от получения паспорта РФ, запугивают, их задерживают и увозят в комендатуру для "выяснения обстоятельств".


Также жители оккупированных территорий, не имеющие российских документов, вынуждены будут отдавать оккупантам треть своих доходов, поскольку захватчики считают их "иностранцами", для которых налоговая ставка на 30% выше, чем для россиян.

Федоров не исключает, что оккупанты могут организовать показательные выселения из родных домов и депортацию украинцев, которые откажутся от российских документов после неоднократных настояний. Кроме того, без паспорта РФ для людей в оккупации уже сейчас ограничен доступ к медицинским и социальным услугам.

Вместе с тем, отметил мелитопольский председатель, с 1 июля оккупанты усложнили процедуру получения российских документов. В частности, для получения гражданства РФ необходимо сдавать экзамены.

"Таким образом, оккупационная "власть" будет пытаться исключить возможность пребывания украинцев на временно оккупированных территориях без принятия гражданства РФ", — резюмировал Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин объяснил "традиционными ценностями" и "исторической преемственностью поколений" свое желание в пятый раз стать президентом РФ. Путин считает, что "обнуление" его президентских сроков позволило "стабилизировать государство".



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/4017
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