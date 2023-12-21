Путин посредством тактики "волн человеческого мяса" посылает сигнал Западу: на что надеется президент РФ

Военный эксперт Андерс Нильсен из Королевского оборонного колледжа Дании считает, что Путин избрал ложную стратегию на этом этапе войны. В конечном счете действия российской армии лишь усилят помощь Украине от стран Запада.

Россия активными действиями на фронте посылает сигнал для Запада. Фото из открытых источников

Андерс Нильсен отметил, что украинское наступление закончилось в октябре 2023 года, а вместо этого началось российское, которое можно назвать тактикой "волн человеческого мяса". По его словам, это определенная военная стратегическая коммуникация Путина для Запада.

Россия обнаружила, что на Западе существует определенная неопределенность будущей помощи Украине, поэтому Путин хочет это использовать. Один из таких способов это показать, что помощь Украине – это безнадежно. Российский диктатор сигнализирует, что, несмотря на большое количество западного оружия для летнего наступления Украины, Россия все равно имеет ресурсы в виде "пушечного мяса" и техники для войны и продолжает идти в наступление.

"Любая помощь, которую они оказывают Украине, будет в основном потрачена впустую. И тогда есть надежда, что Запад поддержит аргументы тех, кто хочет прекратить поставлять оружие в Украину", — объясняет стратегию России Андерс Нильсен.

Военный аналитик считает, что на самом деле мнение на Западе, которое грозит прекратить поддержку Украины противоположно. Это идея, что Украина уже победила. Что им удалось отразить первоначальную атаку россиян и обеспечить будущее Украины как независимой страны, а вернуть в России больше территорий нереально. Поэтому, когда существует замороженный конфликт, обе стороны должны принять геополитическую реальность.

Именно поэтому по словам Андерса Нильсена новое наступление России и тактика "волн человеческого мяса" ошибочна с точки зрения стратегических коммуникаций. Таким образом, россияне достигают противоположного, чем то, чего надеялись.

"Вместо того чтобы усилить впечатление, что Украина уже победила, и что продолжать войну бессмысленно, они четко демонстрируют, почему важно продолжать помогать Украине, и что будет, если поддержка Запада исчезнет", — говорит Нильсен.

Таким образом, по мнению военного аналитика, Россия скорее заставляет Запад присылать Украине больше помощи, чем склонять ее к мирным переговорам по окончании войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев изменилось отношение к помощи Украины. После постепенного, но длительного падения резко увеличилось количество желающих, чтобы США больше помогали Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на слова Зеленского о мирных переговорах.