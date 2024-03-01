Как массовая потеря Россией самолетов повлияла на фронт. Штурмовики ответили

Украинские военные, воюющие на Донбассе, уже почувствовали, что у врага стало меньше авиации, утверждает Максим Жорин.

Максим Жорин

По его словам, даже нельзя сравнить ситуацию, которая была во время активных боев за Авдеевку с происходящим сейчас.

Как говорит военный, в то время вражеская авиация практически каждые полчаса сбрасывала на позиции Сил обороны управляемые авиабомбы.

"Сейчас такой активности нет",

– подчеркнул Жорин.

Однако, по его словам, оккупанты не отказались от использования КАБов. Эти управляемые авиабомбы и дальше прилетают на позиции украинских военных, однако их все же гораздо меньше, чем было прежде.

Напомним, в течение двух недель февраля оккупанты потеряли 13 своих самолетов. Среди них А-50, а также Су-35 и Су-34. При этом известно, что больше всего самолетов Силы обороны сбили в районе Авдеевки, где враг наиболее активно применяет авиацию для сброса управляемых авиабомб.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские самолеты и пилоты все чаще будут попадать в зону поражения ПВО. Несмотря на небольшое количество, воздушные силы обладают средствами, которыми можно их "доставать". В частности, такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, представитель Коммандования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. В то же время, по словам спикера, несмотря на то, что не всегда удается уничтожить российских летчиков, оккупанты все равно делают выводы. Есть у них также там противоракетные маневры, разные способы избежать попадания в самолет. Но, по-видимому, часто им это удается. Так что российские летчики уже чувствуют, что они под прицелом. И это очень хорошо.





