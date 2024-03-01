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Как массовая потеря Россией самолетов повлияла на фронт. Штурмовики ответили

Россия за февраль потеряла 13 самолетов. Как сообщил в комментарии 24 каналу заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, военные почувствовали, что на фронте стало меньше вражеской авиации

сегодня, 18:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украинские военные, воюющие на Донбассе, уже почувствовали, что у врага стало меньше авиации, утверждает Максим Жорин.

Как массовая потеря Россией самолетов повлияла на фронт. Штурмовики ответили

Максим Жорин

По его словам, даже нельзя сравнить ситуацию, которая была во время активных боев за Авдеевку с происходящим сейчас.

Как говорит военный, в то время вражеская авиация практически каждые полчаса сбрасывала на позиции Сил обороны управляемые авиабомбы.

"Сейчас такой активности нет",
– подчеркнул Жорин.

Однако, по его словам, оккупанты не отказались от использования КАБов. Эти управляемые авиабомбы и дальше прилетают на позиции украинских военных, однако их все же гораздо меньше, чем было прежде.

Напомним, в течение двух недель февраля оккупанты потеряли 13 своих самолетов. Среди них А-50, а также Су-35 и Су-34. При этом известно, что больше всего самолетов Силы обороны сбили в районе Авдеевки, где враг наиболее активно применяет авиацию для сброса управляемых авиабомб.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские самолеты и пилоты все чаще будут попадать в зону поражения ПВО. Несмотря на небольшое количество, воздушные силы обладают средствами, которыми можно их "доставать". В частности, такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, представитель Коммандования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. В то же время, по словам спикера, несмотря на то, что не всегда удается уничтожить российских летчиков, оккупанты все равно делают выводы. Есть у них также там противоракетные маневры, разные способы избежать попадания в самолет. Но, по-видимому, часто им это удается. Так что российские летчики уже чувствуют, что они под прицелом. И это очень хорошо.





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Источник: https://24tv.ua/znishheni-rosiyski-litaki-zhorin-rozpoviv-yak-litakopad-vplivaye_n2505875
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