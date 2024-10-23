Как масштабны разрушения в Запорожье: ответ от ОВА

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Черновалова Кристина
С начала сентября, когда российские войска активизировали обстрелы Запорожья с помощью управляемых авиационных бомб (КАБ), в городе было повреждено более 900 одноэтажных домов. При этом около 10 домов полностью разрушены. Разрушения получили также многоэтажки: один из них полностью уничтожен, еще один получил серьезные повреждения и требует сноса.
В результате обстрелов КАБами Запорожье претерпело масштабные разрушения
Эту информацию сообщил на брифинге в Медиацентре Украины начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что последствия обстрелов чрезвычайно тяжелы для города, поскольку значительное количество жилых домов пострадало.
Кроме того, по его словам, еще в 24 многоквартирных домах пострадали крыши, которые ремонтируют коммунальные службы. Несмотря на сложности, местные власти активно работают над восстановлением поврежденных зданий и оказанием помощи пострадавшим жителям.
Читайте на портале "Комментарии" — Три человека погибли, 19 получили ранения. Среди раненых 8-летняя девочка. Таковы последствия вражеской атаки по областному центру Запорожья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.
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