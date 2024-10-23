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Как масштабны разрушения в Запорожье: ответ от ОВА

Иван Федоров: Ужасные последствия обстрелов Запорожья — уничтожены дома и многоэтажки

сегодня, 12:56
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Черновалова Кристина

С начала сентября, когда российские войска активизировали обстрелы Запорожья с помощью управляемых авиационных бомб (КАБ), в городе было повреждено более 900 одноэтажных домов. При этом около 10 домов полностью разрушены. Разрушения получили также многоэтажки: один из них полностью уничтожен, еще один получил серьезные повреждения и требует сноса.

Как масштабны разрушения в Запорожье: ответ от ОВА

В результате обстрелов КАБами Запорожье претерпело масштабные разрушения

Эту информацию сообщил на брифинге в Медиацентре Украины начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что последствия обстрелов чрезвычайно тяжелы для города, поскольку значительное количество жилых домов пострадало.

"У нас очень серьезные последствия с сентября, когда враг начал применять управляемые авиабомбы. В общей сложности повреждено более 900 одноэтажных домов, и еще около десяти разрушены до основания. Также один многоэтажный дом полностью уничтожен, а другой нуждается в сносе, ведь его части настолько повреждены, что ремонт невозможен", – рассказал Федоров.

Кроме того, по его словам, еще в 24 многоквартирных домах пострадали крыши, которые ремонтируют коммунальные службы. Несмотря на сложности, местные власти активно работают над восстановлением поврежденных зданий и оказанием помощи пострадавшим жителям.

Читайте на портале "Комментарии" — Три человека погибли, 19 получили ранения. Среди раненых 8-летняя девочка. Таковы последствия вражеской атаки по областному центру Запорожья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.           



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