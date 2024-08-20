Как лишить РФ авиации: готовится ли РФ к новому массированному удару

Вражеская авиация уже давно является серьезной проблемой для украинской армии. Враг систематически донимает удары. Как избавить РФ от авиации? Готовится ли РФ к новому массированному удару? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ту-95 МС. Фото: из открытых источников

Мы видим определенную динамику уменьшения КАБов

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире общенационального телемарафона рассказал, что аэродромы на территории РФ, по которым накануне нанесли удар Силы обороны Украины, использовались оккупантами в основном для тактической авиации, наносившей удары КАБам.

"Относительно ударов по аэродромам на территории РФ — следует заметить, что мы видим определенную динамику уменьшения КАБов. Не в том количестве, что мы хотели, ведь враг все еще продолжает их применять. Но их стало значительно меньше. Надо и дальше работать по этим аэродромам для того, чтобы уменьшить возможность использования самолетов для ударов по территории Украины. Ведь враг также применяет ракеты малой дальности Х-59, Х-69. Для этого Силы обороны и работают по таким самолетам, как Су-57 на дальних аэродромах на территории РФ", — пояснил Храпчинский.

Он также объяснил, сколько самолетов может производить сейчас Россия: "Что касается стратегической авиации, то таких самолетов они не выпускают. Тактическую авиацию они кое-что могут делать — около 6 самолетов в год. В России есть большие остатки стоящих на сохраненных самолетов. Можно посмотреть даже по спутниковым снимкам той же Оленьи, где стоит целая база Ту-22 М3 – это около 24 самолетов.

По словам Храпчинского, сейчас главная задача для Сил обороны – бить по заводам по производству определенных комплектующих, которые больше всего изнашиваются в самолетах.

"Это определенные комплектующие в двигателях, гидравлической трубке. И здесь следует заметить, что все эти заводить попадают под расстояние действия наших БПЛА, которые могут наносить существенный удар таким маленьким комплектующим, чтобы выбить возможность их замены на самолетах. Тогда мы будем видеть уменьшение использования тактической авиации", – отметил Храпчинский.

Фиксируется активность бортов стратегической авиации РФ

Эксперт по авиации Константин Криволап Последними в интервью "РБК-Украина" отметил, что на днях чаще обычного фиксируется активность бортов стратегической авиации РФ. Не исключено, что оккупанты готовятся к массированной атаке по Украине, однако сейчас они проводят тренировку пилотов на самолетах Ту-95 и Ту-160.

"Трудно сказать, есть ли признаки такие полные, но то, что там что-то такое делается и то, что они к чему-то готовятся — это почти понятно. Первое, что нужно отметить с точки зрения именно атак с помощью Ту-95 ракетами Х-101, это то, что они там пытались ввести в эксплуатацию для этих задач 20 Ту-95, но это у них не очень хорошо получается", – пояснил эксперт.

Константин Криволап отметил, что у России все еще есть 13-14 самолетов, которые могут выполнять эти функции. Эти борта "постоянно бродят" между аэродромом "Оленья" (Мурманская область РФ – ред.) и "Энгельс" (Саратовская область РФ – ред.).

"На "Энгельсе" они какие-то регламенты делают, потому что по количеству этих перелетов они уже должны стоять полностью снаряженные ракетами Х-101 и готовыми к выполнению своих функций. Вместо этого они летают, тренируются, совершают ложные пуски, какие-то фальшивые цели запускают". появился дополнительный Ту-160", – продолжил он.

Эксперт отметил, что это свидетельствует о том, что у РФ не хватает носителей для ракет Х-101 и экипажа, и россияне это понимают.

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