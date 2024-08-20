Как лишить РФ авиации: готовится ли РФ к новому массированному удару

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Кравцев Сергей
Вражеская авиация уже давно является серьезной проблемой для украинской армии. Враг систематически донимает удары. Как избавить РФ от авиации? Готовится ли РФ к новому массированному удару? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ту-95 МС. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире общенационального телемарафона рассказал, что аэродромы на территории РФ, по которым накануне нанесли удар Силы обороны Украины, использовались оккупантами в основном для тактической авиации, наносившей удары КАБам.
Он также объяснил, сколько самолетов может производить сейчас Россия: "Что касается стратегической авиации, то таких самолетов они не выпускают. Тактическую авиацию они кое-что могут делать — около 6 самолетов в год. В России есть большие остатки стоящих на сохраненных самолетов. Можно посмотреть даже по спутниковым снимкам той же Оленьи, где стоит целая база Ту-22 М3 – это около 24 самолетов.
По словам Храпчинского, сейчас главная задача для Сил обороны – бить по заводам по производству определенных комплектующих, которые больше всего изнашиваются в самолетах.
Эксперт по авиации Константин Криволап Последними в интервью "РБК-Украина" отметил, что на днях чаще обычного фиксируется активность бортов стратегической авиации РФ. Не исключено, что оккупанты готовятся к массированной атаке по Украине, однако сейчас они проводят тренировку пилотов на самолетах Ту-95 и Ту-160.
Константин Криволап отметил, что у России все еще есть 13-14 самолетов, которые могут выполнять эти функции. Эти борта "постоянно бродят" между аэродромом "Оленья" (Мурманская область РФ – ред.) и "Энгельс" (Саратовская область РФ – ред.).
Эксперт отметил, что это свидетельствует о том, что у РФ не хватает носителей для ракет Х-101 и экипажа, и россияне это понимают.
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