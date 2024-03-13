Как изменилось отношение украинцев к ветеранам войны. Какую тревожную тенденцию показал опрос

Как сообщила исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк, опрос выявил тревожную тенденцию, которая заключается в снижении доверия к ветеранам периода АТО/ООС. По ее мнению, это может свидетельствовать о нарастающей стигматизации ветеранов и потенциальном углублении проблем с их социализацией и адаптацией.

Ветераны войны

Она не исключила, что если такая тенденция будет продолжаться, то вероятно, снижение доверия в будущем ожидает и ветеранов, которые сейчас воюют после того, как они вернутся с фронта.

Так, опрос показал, что ветеранам АТО, которые сейчас воюют, полностью доверяют 71% опрошенных, военным ВСУ доверяют 61% респондентов, такой же уровень доверия и в отношении тех ветеранов, которые сейчас вернулись с войны. А вот ветеранам времен АТО полностью доверяют только 40% опрошенных.

Как подчеркнули социологи, несмотря на то, что растет количество семей, в которых есть воюющие люди, опрос фиксирует снижение уровня абсолютного доверия гражданского населения к ветеранам разных категорий и военных.

При этом подчеркивает заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов, 76% опрошенных считают, что общество сегодня уважает ветеранов. Противоположное мнение выражают 18% граждан, большинство из которых проживают на западной Украине или имеют относительно молодой возраст.

Кроме того, опрос показал, что 67% респондентов убеждены, что для ветеранов одной из главных проблем станет непонимание со стороны общества.

При этом, как подчеркнула руководитель учебно-аналитического отдела Украинского ветеранского фонда Юлия Кириллова, фонд фиксирует рост стигматизации защитников. По результатам общенационального опроса 86% украинцев считают, что ветераны столкнутся с психоэмоциональной нестабильностью, говорит Кириллова, анализ настроений ветеранов указывает, что лишь 50,5% ветеранов считают эту проблему вероятной в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что согласно данным социологического опроса, большинство украинцев верят в победу над Россией.