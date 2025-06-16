Как изменилась ситуация в Сумской области: пограничники сделали заявление

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор не оставляет попыток малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области, однако за последнее время количество вражеских штурмов снизилось. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников
В то же время, по его словам, в последнее время активность вражеских групп снизилась благодаря тому, что Силы обороны постоянно их уничтожают.
Кроме этого, добавил спикер, малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику. Это, по словам представителя ГПСУ, свидетельствует о том, что Силы обороны эффективно противодействуют врагу на этом участке фронта.
Читайте также на портале "Комментарии" — геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая и геолокационные 14 июня, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались вблизи Мирополья (к северо-востоку от города Сумы) в конце мая. оккупанты пытаются продвигаться вблизи Мирополья с апреля, и это первое оцененное продвижение вблизи населенного пункта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).
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