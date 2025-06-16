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Как изменилась ситуация в Сумской области: пограничники сделали заявление

В ГПСУ отметили, что активность вражеских групп в Сумской области снизилась

16 июня 2025, 13:10
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор не оставляет попыток малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области, однако за последнее время количество вражеских штурмов снизилось. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Как изменилась ситуация в Сумской области: пограничники сделали заявление

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

"К сожалению, противник не оставляет своей тактики действий, именно с помощью малых штурмовых групп, которые пытаются переходить нашу границу для того, чтобы расширить зону боев", — сказал спикер.

В то же время, по его словам, в последнее время активность вражеских групп снизилась благодаря тому, что Силы обороны постоянно их уничтожают.

"Это десятки убитыми, десятки ранеными — это те потери, которые несет противник. Сначала, когда враг начал применять такую тактику, видели, что он практически не учитывает собственные потери. Однако сейчас, вероятно, из-за нехватки своей живой силы, активность врага на этом направлении значительно снизилась", — отметил Демченко.

Кроме этого, добавил спикер, малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику. Это, по словам представителя ГПСУ, свидетельствует о том, что Силы обороны эффективно противодействуют врагу на этом участке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая и геолокационные 14 июня, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались вблизи Мирополья (к северо-востоку от города Сумы) в конце мая. оккупанты пытаются продвигаться вблизи Мирополья с апреля, и это первое оцененное продвижение вблизи населенного пункта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).




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