Оккупанты продвигаются на Сумщине: где ВСУ пошли в контратаку

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая и геолокационные 14 июня, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались вблизи Мирополья (к северо-востоку от города Сумы) в конце мая. оккупанты пытаются продвигаться вблизи Мирополья с апреля, и это первое оцененное продвижение вблизи населенного пункта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

Отмечается, что 14 и 15 июня российский военкор заявил, что российские войска захватили Яблоновку (севернее города Сумы). Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты продвинулись к Храповщине, захватили Малую Корчаковку (обе к северу от города Сумы) и продвинулись к востоку от Александрии (к северо-востоку от города Сумы).

14 и 15 июня российские войска атаковали севернее города Сумы вблизи Новониколаевки и Малой Корчаковки и в направлении Писаревки; северо-восточнее города Сумы вблизи Александрии, Яблоновки, Садков и Юнаковки; и к востоку от города Сумы вблизи Проходов и Миропольского. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали к югу от Кондратовки и вдоль линии Новая Сечь – Малая Корчаковка (все к северу от города Сумы).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что эвакуация из города Сумы пока не объявляется. Начальник Сумской ОВА уверяет, что ситуация контролируемая.

"В последнее время в медиа и телеграм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации безопасности в области. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", — заявил начальник Сумской военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно. Из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, идет эвакуация гражданского населения.