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Как Гитлер в войну: Зеленский рассказал, сколько авиабомб ежемесячно Россия сбрасывает на Украину

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ использует КАБы исключительно по гражданскому населению

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор в месяц выпускает по Украине до 3500 управляемых авиабомб. Оккупанты бомбят украинцев, как Гитлер во время Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью итальянскому телеканалу "Sky TG24".

Как Гитлер в войну: Зеленский рассказал, сколько авиабомб ежемесячно Россия сбрасывает на Украину

КАБ. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства отметил, что Россия использует в месяц 3 200-3 500 КАБов, которые и есть управляемыми авиационными бомбами. Президент подчеркнул, что это для украинцев действительно большая проблема. 

По словам Зеленского, КАБы россияне используют исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. 

"Это также вам очень важно, чтобы люди понимали. Когда они бьют дронами и ракетами, и они бьют и говорят о милитарных целях, в первую очередь это ложь. Они использовали тысячи этих КАБов, таких бомб специально для того, что люди боялись и люди бежали", — сказал Владимир Зеленский.

По мнению президента, россияне массированно используют авиационные бомбы против гражданских, чтобы оккупировать территории, как это делал Гитлер во время Второй мировой войны.

Зеленский также отметил, что операция россиян по захвату Харькова провалилась, украинские военные стабилизировали ситуацию. Он добавил, что ожидание помощи от США в течение восьми месяцев было сложным.

"Хотя здесь также люди могут понять приблизительно, какая сила у российской армии. И понятно, что восемь месяцев без этого пакета они так и не смогли захватить город, который они хотели захватить. И это была их операция... Я очень доволен вчерашними встречами и непосредственно с президентом Байденом, мы проговаривали о сроках поставок тех или иных, ну и о всеобщей поддержке", — добавил глава государства.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10742
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