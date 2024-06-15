Как Гитлер в войну: Зеленский рассказал, сколько авиабомб ежемесячно Россия сбрасывает на Украину

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор в месяц выпускает по Украине до 3500 управляемых авиабомб. Оккупанты бомбят украинцев, как Гитлер во время Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью итальянскому телеканалу "Sky TG24".
КАБ. Фото: из открытых источников
Глава украинского государства отметил, что Россия использует в месяц 3 200-3 500 КАБов, которые и есть управляемыми авиационными бомбами. Президент подчеркнул, что это для украинцев действительно большая проблема.
По словам Зеленского, КАБы россияне используют исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре.
По мнению президента, россияне массированно используют авиационные бомбы против гражданских, чтобы оккупировать территории, как это делал Гитлер во время Второй мировой войны.
Зеленский также отметил, что операция россиян по захвату Харькова провалилась, украинские военные стабилизировали ситуацию. Он добавил, что ожидание помощи от США в течение восьми месяцев было сложным.
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