Как должна закончиться война: Зеленский назвал следующую неделю исторической

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя во многом может стать исторической в вопросе видения того, как должна закончиться война в Украине. По его словам, Украина хочет достичь мира, однако он возможен только на основе международного права и без торговли территориями.
Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина
Владимир Зеленский в вечернем обращении за 5 октября рассказал о готовящейся встрече в формате "Рамштайн", которая может стать положительной для будущего окончания войны в Украине.
По его словам, Украина стремится получить долговременную безопасность и гарантии надежного мира. Зеленский подчеркнул, что это возможно исключительно на Формуле мира, основанной на международном праве и исключающего торговлю территориями или суверенитетом Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ заявили о визите Зеленского в США, как попытку организовать переговоры с Россией.
Также "Комментарии" писали о бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал о вариантах, как закончить войну в Украине.
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