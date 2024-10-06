Как должна закончиться война: Зеленский назвал следующую неделю исторической

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя во многом может стать исторической в вопросе видения того, как должна закончиться война в Украине. По его словам, Украина хочет достичь мира, однако он возможен только на основе международного права и без торговли территориями.



Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина

Владимир Зеленский в вечернем обращении за 5 октября рассказал о готовящейся встрече в формате "Рамштайн", которая может стать положительной для будущего окончания войны в Украине.

"Сейчас идет работа наших команд – Украины и США, команд других наших партнеров для подготовки "Рамштайна" – содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать позитивной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина стремится получить долговременную безопасность и гарантии надежного мира. Зеленский подчеркнул, что это возможно исключительно на Формуле мира, основанной на международном праве и исключающего торговлю территориями или суверенитетом Украины.

"Украине нужен мир – настоящий, справедливый, – гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает и кто готов, так же как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической", — заявил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ заявили о визите Зеленского в США, как попытку организовать переговоры с Россией.

Также "Комментарии" писали о бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал о вариантах, как закончить войну в Украине.