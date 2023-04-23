Как долго Путин еще сможет продолжать войну – на что хватит денег в бюджете

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Кравцев Сергей
Кремль активно ищет деньги для продолжения войны. Вводят новые налоги для иностранных компаний, покидающие страну-агрессора, перенаправляют деньги на науку – на "стратегические инициативы" Путина. При этом, по состоянию на 17 апреля дефицит бюджета России достигает 4,77 триллиона рублей (превышая почти на 40% показатель дефицита, заложенного на весь год). О чем говорит происходящее? Какова оценка военных возможностей РФ, учитывая даже открытые данные? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поделился таким комментарием:
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В итоге, отмечает аналитик, удалось выяснить, что на госзакупки в бюджете страны-агрессора заложено 4,9 трлн руб ($60 млрд).
Исходя из этого, предположительная структура закупок с учетом производственных возможностей выглядит следующим образом:
– 1500 танков ($3млн/шт) – $4,5 млрд;
– 3500 шт БМП, БТР ($0.8млн/шт) – $2,8 млрд;
– 600 шт самоходных орудий ($4млн/шт) – $2,4 млрд;
– 800 шт буксируемых орудий ($0.75млн/шт) – $0,6 млрд;
– 125 шт РСЗО, включая тяжелые минометные системы 122 мм ($0,8 млн/шт) – $0,1 млрд;
– 50 шт 220 мм орудий ($6 млн/шт) – $0,3 млрд;
– 30 шт 330 мм орудий ($10 млн/шт) – $0,3 млрд.
Всего тяжелого сухопутного вооружения – на $11 млрд, подчеркивает эксперт.
Что касается авиации и ПВО, тут речь идет о сумме от 7 до 8 млрд долл:
– 150 шт вертолеров – ($16млн/шт) – $2,4млрд;
– 150 шт самолетов ($30 млн/шт) – $4,5 млрд;
– 120 шт систем ПВО ($10млн/шт) – $1, 2 млрд.
Спецоборудование "съесть" еще около $1 млрд:
– 100 единиц спецтехники ($1 млн/шт) – $ 0,1 млрд;
– 500 единиц автомобилей ($0,1 млн/шт) – $0,5 млрд;
– 2000 единиц БПЛА ($0,15 млн/шт) – $ 0,3 млрд.
ВСЕГО: около $18,1 млрд.
На обеспечение личного состава (без боеприпасов) Кремль может выделить сейчас не более $ 5млрд.
Речь о легком вооружении (стрелковое, минометы, гранатометы, переносные системы ПВО и т.п.) на $0,5 млрд для действующей армии численностью в 500 тысяч человек на год боевых действий. Обмундирование и питание для армии в 1 млн человек (из расчета в $10 на человека в день, включая медикаменты для раненых) – это еще $4 млрд. Тепловизоры, системы связи, коммерческие дроны обойдется в $0,5 млрд
В солидную сумму – $17,7млрд – обойдутся боеприпасы:
– 1 млн шт снарядов калибра свыше 100 мм ($3тыс/шт) – $3 млрд;
– 2 млн шт снарядов калибра до 100 мм, гранат, мин и т.д. ($500/шт) – $1 млрд;
– 20 тысяч залпов для РСЗО (50/день, по $200тыс/залп) – $4млрд;
– бомбы и ракеты для боевых вылетов фронтовой авиации (20 тыс вылетов, по 50/день из расчета $60тыс/вылет) – $1,2 млрд;
– 1000 шт крылатых и баллистических ракет ($2,5 млн/шт) – $2,5млрд;
– 4000 тыс. выстрелов для ПВО (из расчета 10/день по $0,1млн/выстрел) – $4 млрд;
– боеприпасы для легкого стрелкового оружия (патроны, гранаты, мины и т.д.) – на $2 млрд.
Таким образом, суммарные расходы на пополнение вооружения, обеспечение личного состава и боеприпасы составят: $18,1+$5, 0+$17, 7=$40,8 млрд. Остальные средства от $5 до 10 млрд уйдут, по мнению экспертов Международного института политической философии, на закупки для Стратегических ядерных сил РФ, ее ВМФ и запчастей для вооружений.
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук уверен, что Путин "доит" тех и готов пожертвовать теми, кто для него не имеет никакого значения.
Что касается этих самых средств. По итогам 2022 года российский ВВП составил 2,2 трлн. Органы госуправления распределяли 36-40% — около 80 млрд долларов. По словам Ярослава Романчука, логика тоталитарной систему путинской империи следующая: есть ряд источников, которыми можно пользоваться. Это Федеральный бюджет, закрытые бюджеты ведомств и организаций, госбанки государственные коммерческие организации типа "Газпрома", нефтянки и так далее. Все ресурсы, которые являются как бы частными, де-факто могут быть использованы для "выполнения государственных задач". В любой сфере, начиная от военных, заканчивая социалкой.
К сожалению, отмечает Ярослав Романчук, какие бы санкции не вводили против РФ, это не подкосит ее настолько, чтобы она прекратила войну.
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