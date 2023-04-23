Как долго Путин еще сможет продолжать войну – на что хватит денег в бюджете

Кремль активно ищет деньги для продолжения войны. Вводят новые налоги для иностранных компаний, покидающие страну-агрессора, перенаправляют деньги на науку – на "стратегические инициативы" Путина. При этом, по состоянию на 17 апреля дефицит бюджета России достигает 4,77 триллиона рублей (превышая почти на 40% показатель дефицита, заложенного на весь год). О чем говорит происходящее? Какова оценка военных возможностей РФ, учитывая даже открытые данные? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На данный момент РФ может обеспечить всем необходимым в зоне боевых действий лишь армию в полмиллиона человек

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поделился таким комментарием:

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"Наш институт провел для западных партнеров анализ военного бюджета РФ, оценивая военные возможности России с точки зрения федерального бюджета 2023".

В итоге, отмечает аналитик, удалось выяснить, что на госзакупки в бюджете страны-агрессора заложено 4,9 трлн руб ($60 млрд).

"Предположим, что 75-80% заложено на закупку вооружений и амуниции для армии (военная экономика). То есть, речь о $45-50 млрд", – поясняет Виктор Савинов.

Исходя из этого, предположительная структура закупок с учетом производственных возможностей выглядит следующим образом:

– 1500 танков ($3млн/шт) – $4,5 млрд;

– 3500 шт БМП, БТР ($0.8млн/шт) – $2,8 млрд;

– 600 шт самоходных орудий ($4млн/шт) – $2,4 млрд;

– 800 шт буксируемых орудий ($0.75млн/шт) – $0,6 млрд;

– 125 шт РСЗО, включая тяжелые минометные системы 122 мм ($0,8 млн/шт) – $0,1 млрд;

– 50 шт 220 мм орудий ($6 млн/шт) – $0,3 млрд;

– 30 шт 330 мм орудий ($10 млн/шт) – $0,3 млрд.

Всего тяжелого сухопутного вооружения – на $11 млрд, подчеркивает эксперт.

Что касается авиации и ПВО, тут речь идет о сумме от 7 до 8 млрд долл:

– 150 шт вертолеров – ($16млн/шт) – $2,4млрд;

– 150 шт самолетов ($30 млн/шт) – $4,5 млрд;

– 120 шт систем ПВО ($10млн/шт) – $1, 2 млрд.

Спецоборудование "съесть" еще около $1 млрд:

– 100 единиц спецтехники ($1 млн/шт) – $ 0,1 млрд;

– 500 единиц автомобилей ($0,1 млн/шт) – $0,5 млрд;

– 2000 единиц БПЛА ($0,15 млн/шт) – $ 0,3 млрд.

ВСЕГО: около $18,1 млрд.

На обеспечение личного состава (без боеприпасов) Кремль может выделить сейчас не более $ 5млрд.

Речь о легком вооружении (стрелковое, минометы, гранатометы, переносные системы ПВО и т.п.) на $0,5 млрд для действующей армии численностью в 500 тысяч человек на год боевых действий. Обмундирование и питание для армии в 1 млн человек (из расчета в $10 на человека в день, включая медикаменты для раненых) – это еще $4 млрд. Тепловизоры, системы связи, коммерческие дроны обойдется в $0,5 млрд

В солидную сумму – $17,7млрд – обойдутся боеприпасы:

– 1 млн шт снарядов калибра свыше 100 мм ($3тыс/шт) – $3 млрд;

– 2 млн шт снарядов калибра до 100 мм, гранат, мин и т.д. ($500/шт) – $1 млрд;

– 20 тысяч залпов для РСЗО (50/день, по $200тыс/залп) – $4млрд;

– бомбы и ракеты для боевых вылетов фронтовой авиации (20 тыс вылетов, по 50/день из расчета $60тыс/вылет) – $1,2 млрд;

– 1000 шт крылатых и баллистических ракет ($2,5 млн/шт) – $2,5млрд;

– 4000 тыс. выстрелов для ПВО (из расчета 10/день по $0,1млн/выстрел) – $4 млрд;

– боеприпасы для легкого стрелкового оружия (патроны, гранаты, мины и т.д.) – на $2 млрд.

Таким образом, суммарные расходы на пополнение вооружения, обеспечение личного состава и боеприпасы составят: $18,1+$5, 0+$17, 7=$40,8 млрд. Остальные средства от $5 до 10 млрд уйдут, по мнению экспертов Международного института политической философии, на закупки для Стратегических ядерных сил РФ, ее ВМФ и запчастей для вооружений.

"Резюмируя: согласно российском бюджету-2023, РФ может поддерживать конфликт средней интенсивности (потери 5 танков в день, 10 БМП, 10 тыс выстрелов крупнокалиберной артиллерии в день (с учетом запасов), 50 залпов РСЗО/день, 50 боевых вылетов в день, 10 выстрелов ПВО/день и т.д.), удерживая в зоне конфликта группировку около 500 тысяч человек. На крупные стратегические операции (даже тактические) этот бюджет не рассчитан, – поясняет Виктор Савинов. – Россия не может значительно увеличить военный бюджет (выйдя за очерченные выше рамки), потому что находится под санкциями, а иностранные компании продолжают покидать ее рынок со всеми вытекающими. Вытягивать на войну средства из других статей расходов, тех же социальных, крайне опасно. Но что-то (те же расходы на образование, науку), конечно, урежут, а что-то (налоги) поднимут. При этом следует понимать, что бюджет – это не все деньги страны. Есть еще золотовалютные резервы, активы, откуда можно перебросить деньги в казну. Но что-то под санкциями, что-то уже истощилось. Именно поэтому на данный момент РФ может обеспечить всем необходимым в зоне боевых действий лишь армию в полмиллиона человек. Не более".

Пока российский обыватель не поймет, в какую игру играет Путин – новоявленный Гитлер – это будет продолжаться

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук уверен, что Путин "доит" тех и готов пожертвовать теми, кто для него не имеет никакого значения.

"И то, что мы видим сокращение определенных бюджетных статей, можно сравнить с тем, как "пускают в расход". Есть у Путина "пушечное мясо" – те, кого он пускает в "мясорубку" на войне в Украине. А есть бюджетники, наука, малые и средние предприниматели, социалка – на которых ему плевать. Было 20 млн граждан, живущих за чертой бедности. Ну, будет 30-40 млн. Для путинских амбиций, для его безумных планов всё это – расходный материал. И то, что кому-то что недодадут, кремлевская пропаганда объяснит в традиционной для нее манере – "мы воюем за благое дело, надо затянуть пояса". И пока российский обыватель не поймет, в какую игру играет Путин – новоявленный Гитлер – это будет продолжаться. Не зря же Путин все 20 лет своего правления целенаправленно зобмировал население и копил средства на войну", – подчеркивает экономист.

Что касается этих самых средств. По итогам 2022 года российский ВВП составил 2,2 трлн. Органы госуправления распределяли 36-40% — около 80 млрд долларов. По словам Ярослава Романчука, логика тоталитарной систему путинской империи следующая: есть ряд источников, которыми можно пользоваться. Это Федеральный бюджет, закрытые бюджеты ведомств и организаций, госбанки государственные коммерческие организации типа "Газпрома", нефтянки и так далее. Все ресурсы, которые являются как бы частными, де-факто могут быть использованы для "выполнения государственных задач". В любой сфере, начиная от военных, заканчивая социалкой.

"Скажет тот же Путин миллиардеру Потанину "одолжи мне на 35 лет в рублях под 1% триллион рублей" – тот это сделает. Так что источники доходов для сжигания их в топке войны у Кремля пока есть, – уверен эксперт. – Но есть группы, близкие к центру принятия решений, к натуре Путина. И такие он жестко трогать не будет. А это, к примеру, оргпреступные группировки, которые слились воедино с ФСБ, МВД, ГРУ, РПЦ и так далее. Руководители таких структур обладают более чем значительным ресурсом, речь может идти о триллионах долларов. И, при желании, тянуть оттуда можно еще долго. А все потери, по путинской логике, это удобрение для истории, которую он пишет. Фактически – для истории империи зла".

К сожалению, отмечает Ярослав Романчук, какие бы санкции не вводили против РФ, это не подкосит ее настолько, чтобы она прекратила войну.

союзников Украины значительно (в 10 раз) увеличить военной помощь нашей стране, если они хотят завершения войны с Россией (нашей победой) в этом году. Лишь так мир получит шанс на очищение от скверны – и коррупции, и империализма, и тоталитаризма". "Мир не состоит исключительно из поддерживающих нас стран демократического круга – "Большой семерки", коллективного Запада и его партнеров. Мир циничен, прагматичен, очень пестрый. Значительная часть его экономики находится в тени. И часть этой тени – Россия, которая 20 лет правления Путина создавала не только рашистскую империю, армию, пропаганду, но и коррумпировала иностранных политиков и чиновников, подпитывала криминальные сети, плотно работающие с мафиями на всех континентах. Глобализация преступного мира с активным участием РФ давным-давно состоялась, – уверяет эксперт. – Россия будет воевать, пока мы ее тотально не разобьем на поле боя. И абсолютно прав замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, призывая

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