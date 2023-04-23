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Как долго Путин еще сможет продолжать войну – на что хватит денег в бюджете

Путин все 20 лет своего правления целенаправленно зобмировал население и копил средства на войну

сегодня, 18:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремль активно ищет деньги для продолжения войны. Вводят новые налоги для иностранных компаний, покидающие страну-агрессораперенаправляют деньги на науку – на "стратегические инициативы" ПутинаПри этом, по состоянию на 17 апреля дефицит бюджета России достигает 4,77 триллиона рублей (превышая почти на 40% показатель дефицита, заложенного на весь год). О чем говорит происходящее? Какова оценка военных возможностей РФ, учитывая даже открытые данные? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Как долго Путин еще сможет продолжать войну – на что хватит денег в бюджете

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На данный момент РФ может обеспечить всем необходимым в зоне боевых действий лишь армию в полмиллиона человек

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поделился таким комментарием:


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"Наш институт провел для западных партнеров анализ военного бюджета РФ, оценивая военные возможности России с точки зрения федерального бюджета 2023".

В итоге, отмечает аналитик, удалось выяснить, что на госзакупки в бюджете страны-агрессора заложено 4,9 трлн руб ($60 млрд).

"Предположим, что 75-80% заложено на закупку вооружений и амуниции для армии (военная экономика). То есть, речь о $45-50 млрд", – поясняет Виктор Савинов.

Исходя из этого, предположительная структура закупок с учетом производственных возможностей выглядит следующим образом:

– 1500 танков ($3млн/шт) – $4,5 млрд;

– 3500 шт БМП, БТР ($0.8млн/шт) – $2,8 млрд;

– 600 шт самоходных орудий ($4млн/шт) – $2,4 млрд;

– 800 шт буксируемых орудий ($0.75млн/шт) – $0,6 млрд;

– 125 шт РСЗО, включая тяжелые минометные системы 122 мм ($0,8 млн/шт) – $0,1 млрд;

– 50 шт 220 мм орудий ($6 млн/шт) – $0,3 млрд;

– 30 шт 330 мм орудий ($10 млн/шт) – $0,3 млрд.

Всего тяжелого сухопутного вооружения – на $11 млрд, подчеркивает эксперт.

Что касается авиации и ПВО, тут речь идет о сумме от 7 до 8 млрд долл:

– 150 шт вертолеров – ($16млн/шт) – $2,4млрд;

– 150 шт самолетов ($30 млн/шт) – $4,5 млрд;

– 120 шт систем ПВО ($10млн/шт) – $1, 2 млрд.

Спецоборудование "съесть" еще около $1 млрд:

– 100 единиц спецтехники  ($1 млн/шт) – $ 0,1 млрд;

– 500 единиц автомобилей ($0,1 млн/шт) – $0,5 млрд;

– 2000 единиц БПЛА ($0,15 млн/шт) – $ 0,3 млрд.

ВСЕГО: около $18,1 млрд.

На обеспечение личного состава (без боеприпасов) Кремль может выделить сейчас не более $ 5млрд.

Речь о легком вооружении (стрелковое, минометы, гранатометы, переносные системы ПВО и т.п.) на $0,5 млрд для действующей армии численностью в 500 тысяч человек на год боевых действий. Обмундирование и питание для армии в 1 млн человек (из расчета в $10 на человека в день, включая медикаменты для раненых) – это еще $4 млрд. Тепловизоры, системы связи, коммерческие дроны обойдется в $0,5 млрд

В солидную сумму – $17,7млрд – обойдутся боеприпасы:

– 1 млн шт снарядов калибра свыше 100 мм ($3тыс/шт) – $3 млрд;

– 2 млн шт снарядов калибра до 100 мм, гранат, мин и т.д. ($500/шт) – $1 млрд;

– 20 тысяч залпов для РСЗО (50/день, по $200тыс/залп) – $4млрд;

– бомбы и ракеты для боевых вылетов фронтовой авиации (20 тыс вылетов, по 50/день из расчета $60тыс/вылет) – $1,2 млрд;

– 1000 шт крылатых и баллистических ракет ($2,5 млн/шт) – $2,5млрд;

– 4000 тыс. выстрелов для ПВО (из расчета 10/день по $0,1млн/выстрел) – $4 млрд;

– боеприпасы для легкого стрелкового оружия (патроны, гранаты, мины и т.д.) – на $2 млрд.

Таким образом, суммарные расходы на пополнение вооружения, обеспечение личного состава и боеприпасы составят: $18,1+$5, 0+$17, 7=$40,8 млрд. Остальные средства от $5 до 10 млрд уйдут, по мнению экспертов Международного института политической философии, на закупки для Стратегических ядерных сил РФ, ее ВМФ и запчастей для вооружений.

"Резюмируя: согласно российском бюджету-2023, РФ может поддерживать конфликт средней интенсивности (потери 5 танков в день, 10 БМП, 10 тыс выстрелов крупнокалиберной артиллерии в день (с учетом запасов), 50 залпов РСЗО/день, 50 боевых вылетов в день, 10 выстрелов ПВО/день и т.д.), удерживая в зоне конфликта группировку около 500 тысяч человек. На крупные стратегические операции (даже тактические) этот бюджет не рассчитан, – поясняет Виктор Савинов. – Россия не может значительно увеличить военный бюджет (выйдя за очерченные выше рамки), потому что находится под санкциями, а иностранные компании продолжают покидать ее рынок со всеми вытекающими. Вытягивать на войну средства из других статей расходов, тех же социальных, крайне опасно. Но что-то (те же расходы на образование, науку), конечно, урежут, а что-то (налоги) поднимут. При этом следует понимать, что бюджет – это не все деньги страны. Есть еще золотовалютные резервы, активы, откуда можно перебросить деньги в казну. Но что-то под санкциями, что-то уже истощилось. Именно поэтому на данный момент РФ может обеспечить всем необходимым в зоне боевых действий лишь армию в полмиллиона человек. Не более".

Пока российский обыватель не поймет, в какую игру играет Путин – новоявленный Гитлер – это будет продолжаться

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук уверен, что Путин "доит" тех и готов пожертвовать теми, кто для него не имеет никакого значения.

"И то, что мы видим сокращение определенных бюджетных статей, можно сравнить с тем, как "пускают в расход". Есть у Путина "пушечное мясо" – те, кого он пускает в "мясорубку" на войне в Украине. А есть бюджетники, наука, малые и средние предприниматели, социалка – на которых ему плевать. Было 20 млн граждан, живущих за чертой бедности. Ну, будет 30-40 млн. Для путинских амбиций, для его безумных планов всё это – расходный материал. И то, что кому-то что недодадут, кремлевская пропаганда объяснит в традиционной для нее манере – "мы воюем за благое дело, надо затянуть пояса". И пока российский обыватель не поймет, в какую игру играет Путин – новоявленный Гитлер – это будет продолжаться. Не зря же Путин все 20 лет своего правления целенаправленно зобмировал население и копил средства на войну", – подчеркивает экономист.

Что касается этих самых средств. По итогам 2022 года российский ВВП составил 2,2 трлн. Органы госуправления распределяли 36-40% — около 80 млрд долларов. По словам Ярослава Романчука, логика тоталитарной систему путинской империи следующая: есть ряд источников, которыми можно пользоваться. Это Федеральный бюджет, закрытые бюджеты ведомств и организаций, госбанки государственные коммерческие организации типа "Газпрома", нефтянки и так далее. Все ресурсы, которые являются как бы частными, де-факто могут быть использованы для "выполнения государственных задач". В любой сфере, начиная от военных, заканчивая социалкой.

"Скажет тот же Путин миллиардеру Потанину "одолжи мне на 35 лет в рублях под 1% триллион рублей" – тот это сделает. Так что источники доходов для сжигания их в топке войны у Кремля пока есть, – уверен эксперт. – Но есть группы, близкие к центру принятия решений, к натуре Путина. И такие он жестко трогать не будет. А это, к примеру, оргпреступные группировки, которые слились воедино с ФСБ, МВД, ГРУ, РПЦ и так далее. Руководители таких структур обладают более чем значительным ресурсом, речь может идти о триллионах долларов. И, при желании, тянуть оттуда можно еще долго. А все потери, по путинской логике, это удобрение для истории, которую он пишет. Фактически – для истории империи зла".

К сожалению, отмечает Ярослав Романчук, какие бы санкции не вводили против РФ, это не подкосит ее настолько, чтобы она прекратила войну.

"Мир не состоит исключительно из поддерживающих нас стран демократического круга – "Большой семерки", коллективного Запада и его партнеров. Мир циничен, прагматичен, очень пестрый. Значительная часть его экономики находится в тени. И часть этой тени – Россия, которая 20 лет правления Путина создавала не только рашистскую империю, армию, пропаганду, но и коррумпировала иностранных политиков и чиновников, подпитывала криминальные сети, плотно работающие с мафиями на всех континентах. Глобализация преступного мира с активным участием РФ давным-давно состоялась, – уверяет эксперт. – Россия будет воевать, пока мы ее тотально не разобьем на поле боя. И абсолютно прав замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, призывая союзников Украины значительно (в 10 раз) увеличить военной помощь нашей стране, если они хотят завершения войны с Россией (нашей победой) в этом году. Лишь так мир получит шанс на очищение от скверны – и коррупции, и империализма, и тоталитаризма".

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Источник: https://comments.ua/
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