Как быть с коллаборантами во время войны и не наказать тех, кто вынужденно оказался в оккупации

За 2022 год Офис Генпрокурора открыл более 4500 производств о госизмене и коллаборационизме, однако лишь 11% дошли до суда. Об этом сообщает движение ЧЕСНО, ссылаясь на данные, полученные от Офиса Генпрокурора. Нужно ли усиливать ответственность за коллаборационизм? Почему в это вопросе нужна осторожность, учитывая, что множество людей остается в оккупации и по неосторожности многих из них можно будет прировнять к коллаборантам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Коллаборанты. Фото: из открытых источников

Обычные люди, осуществляющие хозяйственную деятельность, не должны считаться коллаборантами

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что уже было несколько совещаний на самом высоком уровне и хорошо известно о позиции сузить понятие коллаборанта к тем, кто оказывает помощь армии РФ, поставляет товары для армии РФ или предпринимает действия, работающие на победу врага.

"Такую позицию поддерживает президент. Обычные люди, осуществляющие хозяйственную деятельность, не должны считаться коллаборантами. Изменения в закон о коллаборационизме обязательно будут, просто вопрос не совсем популярен, и его не понимают оставшиеся на западной Украине люди, которые не были под оккупацией. Но я убежден в том, что мы должны исходить из сложившихся реалий, а не из фантастических идей о том, что человек должен был совершить акт самосожжения перед российским танком", – прокомментировал Даниил Гетманцев.

Следствие должно тщательно прорабатывать каждый эпизод коллаборационизма

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что главное в вопросе ответственности за госизмену и за коллаборационизм не столько усиление ответственности (в украинском законодательстве предусмотрены достаточно жесткие наказания), а – необратимость наказания.

"Что касается осторожности в данном вопросе (опасений касательно перегиба палки), надо понимать, что те, кто подозревается в коллаборации, имеют несколько градаций. Люди, которые были вынуждены, оказавшись в оккупации, получать российский паспорт, идти на какое-то сотрудничество — это одно. А те, кто подозревается в госизмене, кто способствовал оккупации (в том числе должностные лица, перебежавшие на сторону врага) — совсем иное", – поясняет эксперт.

По его словам, следствие должно четко определить ту или иную вину подозреваемого. Как именно и почему он работал на агрессора.

"И речь тут не только о тех, кто на какой-то срок оказался в оккупации, но и о гражданах, которые, пребывая на контролируемых Украиной территорий, способствовал врагу. Речь не только о должностных лицах, – отмечает Александр Антонюк. – К примеру, как относиться к Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, учитывая роль Русской православной церкви (РПЦ) в этой войне? То, что РПЦ всячески благословляет и поддерживает геноцид украинцев, уничтожение Украины как государства. Получается, сегодняшний ее филиал – УПЦ — это фактически филиал российской ФСБ. Подчеркиваю, следствие должно тщательно прорабатывать каждый эпизод коллаборационизма (индивидуальный и общи), а степень вины устанавливать может только суд".

В нашей ситуации большое количество правонарушений, связанных с коллаборационизмом произошло на временно оккупированных территориях

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко обращает внимание, что процедура привлечения к уголовной ответственности является достаточно длительной и непростой.

"При расследовании обстоятельств правонарушения – крайне желательно участие самого лица и/или ее представителя, – поясняет он. – Процесс должен быть справедливым, с соблюдением права человека защищаться от предъявленного обвинения. Право на справедливый суд закреплено в статье 6 Европейской конвенции о правах человека, участником которой является и Украина".

Михаил Фоменко отмечает, что направление обвинительного акта в суд является конечным этапом досудебного расследования. Это означает, что орган досудебного расследования уже изучил ВСЕ доказательства, собрал ВСЕ необходимые данные (при этом, желательно, привлекая потенциального правонарушителя к участию в расследовании). И решил, что расследование проведено в полном объеме, что собранные данные подтверждают вину человека.

"В нашей ситуации большое количество правонарушений, связанных с коллаборационизмом произошло на временно оккупированных территориях, к которым у наших правоохранительных органов нет доступа, – подчеркивает юрист-аналитик. – Поэтому такое соотношение может быть оправдано на данном этапе. Другое дело – это соотношение открытых производств на подконтрольной территории, или в отношении лиц, которые на ней находятся — было бы правильнее сравнивать такие цифры".

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