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Как бы украинцы отреагировали на отставку Залужного: появились результаты опроса

В серьезные разногласия между Зеленским и Залужным верят только 8% украинцев

сегодня, 21:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Приблизительно 72% сограждан негативно отнеслись бы к решению главы государства Владимира Зеленского снять с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

Как бы украинцы отреагировали на отставку Залужного: появились результаты опроса

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Почти 43% опрошенных утверждают, что определенные разногласия между ними должны быть, но в серьезные противоречия верят только 8%. Об этом говорят представители Киевского международного института социологии.

Как утверждают данные опроса КМИС , проведенного в период с 4 по 10 декабря среди 1200 респондентов, проживающих на подконтрольных территориях, примерно 72% украинцев негативно оценивают вариант с увольнением Залужного.

Положительно оценивают подобный возможный вариант только 2% респондентов. В частности, не поддерживают потенциальное решение 71% выражающих доверие Владимиру Зеленскому.

Приблизительно 43% респондентов считают, что между главой государства и главнокомандующим ВСУ могут быть определенные трения. Но, только 8% считают разногласия очень серьезными. Около 35% признают, что недоразумения не слишком серьезны. Почти 39% не считают, что конфликт вообще есть. 18% не определились со своим ответом по этому вопросу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Зеленский эмоционально отреагировал на польскую блокаду границы. Украинский президент поблагодарил Польшу за всю помощь сначала российского вторжения в Украину, но эмоционально отреагировал на блокирование соседней страной границ, чтобы помешать экспорту украинской продукции. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина стояла перед трудностями для экспорта украинской продукции на фоне широкомасштабной военной агрессии РФ.



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