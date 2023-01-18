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Как будет происходить компенсация за разрушенное жилье: названы важные нюансы

Эспертка рассказала о важных моментах соответствующего законопроекта

сегодня, 12:25
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Автор:

Давиденко Евгения

Руководитель программы "Правовая безопасность собственности" Украинского института будущего Ольга Онищук раскрыла основные новации законопроекта №7198 о компенсации за разрушенное жилье, принятый за основу в апреле прошлого года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу специалиста в Facebook.

Как будет происходить компенсация за разрушенное жилье: названы важные нюансы

Фото: https://pixabay.com/


Документ, ожидающий второго чтения в парламенте, предусматривает, что нотариусы и наследники смогут обращаться в так называемые компенсационные комиссии с запросом о наличии/отсутствии у наследодателя правовых оснований для получения компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества.


“Договор о приобретении компенсационного жилья будет подлежать нотариальному удостоверению. Нотариус, удостоверяющий такой договор, должен наложить запрет на отчуждение сроком на пять лет”, — отметила Онищук.


Она также обратила внимание, что ранее поданные сообщения в "Дии" будут приравниваться к заявлениям о предоставлении компенсации.


"Если сведения о праве собственности на жилье ранее были внесены в реестр, подавать дополнительные бумажные документы не нужно", — написала она.


Вместе с тем, продолжила эксперт Украинского института будущего, владельцы разрушенных частных домов смогут по своему усмотрению выбирать вид компенсации, тогда как хозяева уничтоженных квартир будут претендовать только на жилищные сертификаты.


Комментарии писали, что Европейский инвестиционный банк профинансирует восстановление 83 объектов, поврежденных военными действиями, общей стоимостью 4,7 млрд. грн. Они будут реализованы в десяти регионах Украины. Больше всего – на Киевщине, Одесщине и Полтавщине. В частности, в Киевской области – 30, в Одесской и Полтавской – по 11, в Винницкой и Днепропетровской – по восемь, в Житомирской – шесть, в Черниговской и Кировоградской – по три, в Сумской области за средства ЕИБ восстановят два проекта, в Черкасской — один.




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Источник: https://www.facebook.com/100006056078422/posts/pfbid05ZUzueX9fXDVf4oaKMXdpnJurMvxkujCZEDn5URboM2M5Yz7aDZtZsVGuFmpvUXgl/
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