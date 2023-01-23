Как армия РФ корректирует свои действия для наступления

Для нового наступления Россия хочет сконцентрировать мобилизованных на одном направлении, убежден генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, пишут "Комментарии". Никто не ожидал такой теплой зимы, поэтому украинская армия не смогла полноценно использовать существующую тяжелую технику на фронте, чтобы осуществить свое наступление.



Россияне «продавливают» всю линию фронта. Фото Генштаб ВСУ

Все больше экспертов начинают говорить о новом масштабном наступлении России. По мнению генерал- майора россияне очень надеются на годовщину полномасштабного вторжения и имеют планы по наступлению. На ситуацию на фронте оказали большое влияние погодные условия. Поскольку зима достаточно теплая, почва не смогла замерзнуть до необходимого состояния, а ВСУ не могли применить существующую тяжелую технику.

Как говорит Виктор Ягун, армия РФ будет пытаться протиснуть украинскую оборону в нескольких направлениях, чтобы высчитать самое слабое место. И уже туда они попытаются сосредоточить свое наступление с помощью ресурсов, которые они сейчас мобилизуют . Это где-то в районе 200 тысяч человек, которые собираются подготовить для того, чтобы можно было скорректировать свое наступление. Но наступление может быть только в том случае, когда пойдет тяжелая техника.

Вместе с тем генерал-майор СБУ не знает, чье наступление будет первым – украинское или российское, но, говорит, лучше было бы отразить сначала масштабное российское наступление, а потом уже наступать самим.

"Пойдем ли мы перед ними, или мы будем держать удар и после этого контратаковать. Я думаю, что все-таки нам нужно удержать удар и дождаться той техники, которую нам анонсировали, подготовить тех бойцов, что сейчас готовятся воевать на этой технике. Возможно, даже сформировать отдельные подразделения, которые будут полностью вооружены западной техникой и выдержав предварительный удар врага, перейти в решительное контрнаступление", – сказал Ягун.

По версии силовика, россияне постараются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Не оставляет оккупационная армия и намерений захватить Запорожье, потому что так записали в своей конституции и захотят отрезать Харьков от Украины. Отдельным и неопределенным остается вопрос наступления из Беларуси. Однако какое именно из этих направлений будет главным – пока неизвестно.

Как писали "Комментарии", американские чиновники обратились к руководству Украины с просьбой не начинать большое наступление на российские позиции. Вашингтон рекомендует подождать, пока Украина получит достаточное количество оружия.

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