Кадыров высказался о Папе Римском, который стал "жертвой" пропаганды

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Папа Римский Франциск стал жертвой пропаганды. Такое заявление чеченского лидера прозвучало после слов религиозного деятеля о жестокости бурят и чеченцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Папа Римский Франциск давая интервью американским средствам массовой информации назвал бурят и чеченцев, воюющих в Украине наиболее злыми представителями российской армии, из-за ужасных военных преступлений, совершаемых этими людьми.

Рамзан Кадыров считает, что определить состояние противника на поле боя невозможно. Ведь нельзя сказать весел ли, грустный или жестокий твой противник. Напоминает, что в Российской Федерации проживает более 190 народов.

"Как определить на глаза национальность российского военного, если в стране живет 190 народов? Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ", — считает лидер чеченцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Франциск отреагировал на террористические ракетные обстрелы со стороны Российской Федерации. 15 ноября Россия запустила по территории Украины около 100 снарядов, нацеленных на критические энергетические объекты Украины. На следующий день Папа Римский Франциск в своей речи осудил действия Российской Федерации, устроившей массовый обстрел украинских сел и городов.

Также "Комментарии" писали о том, как Папа Римский отреагировал на поставку оружия для Украины. Религиозный деятель одобряет такие действия, ведь они используются для самозащиты от российской агрессии. Франциск заявил, что такое решение может быть морально приемлемым.

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