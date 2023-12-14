Кадыров выдал новый прогноз о сроках завершения войны против Украины

Горячая фаза войны России против Украины может завершиться летом 2024 года – примерно в июне или июле. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз относительно того, когда стоит ожидать завершения боевых действий в войне России против Украины выдал глава Чечни Рамзан Кадыров. Свои размышления Кадыров озвучил в прямом эфире в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

При этом глава Чечни добавил, что все якобы удалось закончить бы намного быстрее, если бы это зависело от него.

"Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца", – выдал глава Чечни.

Интересно, что еще не так давно, а именно в октябре Рамзан Кадыров заявил, что Россия захватит Одессу и Харьков. Он добавил, что в РФ не хотят переговоров с Украиной.

Похожее заявление относительно переговоров он сделал в августе. Тогда Кадыров сказал, что РФ не собирается вести мирные переговоры, так как они ей не нужны, а Украину нужно "добить".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Кадыров пообещал наказывать за незнание чеченского языка.

Ранее "Комментарии" писали – на фоне усиления российского давления на всех фронтах в Украине, правитель страны-агрессора Владимир Путин, который вскоре будет баллотироваться на пятый срок, заявил, что от результатов этой войны зависит будущее России. Сильнее или слабее стал путинский режим за последний год? Каковы его перспективы в 2024-м? Что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



