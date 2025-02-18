Кадыров собрался воевать дальше на фоне усиленных мирных переговоров РФ: что заявил

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Николай Лисицын
Несмотря на активные "поиски мира", которые начали Россия и США, реальные планы РФ — это война. В пользу этого сценария говорят последние высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает портал "Комментарии".
Кадыров призвал улучшить подготовку российских бойцов, чтобы добиться победы. Фото: Кадыров / Telegram
По заявлению главы Чечни, России не следует ждать скорого окончания войны в Украине. "Расслабляться", надеясь на переговоры о мире, тоже не следует, заявил Кадыров.
"Необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше. Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это ни стоило", — заявил Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств Чечни на фоне переговоров между США и РФ.
По его словам, Чечне удалось в ходе войны против Украины улучшить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий. Также Кадыров ничего не сказал о возможном мире, но заявил, что победа "будет за нами". Также он поблагодарил за хорошую подготовку бойцов главу отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова (который "воюет" в Курской области РФ, но никак не может встретиться с бойцами ВСУ).
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