Несмотря на активные "поиски мира", которые начали Россия и США, реальные планы РФ — это война. В пользу этого сценария говорят последние высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает портал "Комментарии".

Кадыров призвал улучшить подготовку российских бойцов, чтобы добиться победы. Фото: Кадыров / Telegram

По заявлению главы Чечни, России не следует ждать скорого окончания войны в Украине. "Расслабляться", надеясь на переговоры о мире, тоже не следует, заявил Кадыров.

"Необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше. Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это ни стоило", — заявил Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств Чечни на фоне переговоров между США и РФ.

По его словам, Чечне удалось в ходе войны против Украины улучшить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий. Также Кадыров ничего не сказал о возможном мире, но заявил, что победа "будет за нами". Также он поблагодарил за хорошую подготовку бойцов главу отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова (который "воюет" в Курской области РФ, но никак не может встретиться с бойцами ВСУ).

Ранее Fox News писало, что Россия и США предложили трехступенчатый мирный план , якобы предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом же заявил 18 февраля депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский. Он подчеркнул, что предложение о проведении президентских выборов до подписания мирного соглашения — это "подарок Трампа Путину"





Лавров заявил, что трехэтапный план мира в Украине по схеме "прекращение огня — выборы — подписание мира", о котором, по данным СМИ, говорили на встрече в Эр-Рияде — это якобы фейк. "Комментарии" напоминают, что министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей





Как писал портал "Комментарии", переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии.