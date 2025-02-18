Переговоры делегаций России и США прошли неплохо. Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Российская и американская делегации в Ер-Рияде. Фото: МИД РФ

Как передает пропагандистское издание РИА Новости, Ушаков заявил, что Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

По его словам, особые команды переговорщиков России и США приступят к контактам по Украине в свое время.

Ушаков отметил, что пока сложно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел.

Он отметил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились учитывать интересы друг друга.

Относительно встречи Путина и Трампа Ушаков отметил, что она вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить.

Он добавил, что Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встреч Путина и Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что переговоры представителей РФ и США 18 февраля будут посвящены, в частности, подготовке встречи по украинскому урегулированию, заявил Песков. Он также отметил, что Саудовская Аравия была избрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Песков назвал положительным фактом разговора среди европейцев о необходимости остановки конфликта в Украине, а также отметил, что пока рано делать выводы на основе заявлений европейских политиков на Мюнхенской конференции.

По его словам, никаких предметных переговоров по размещению миротворцев в Украине пока никто не вел, а обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине, он считает преждевременным. Интересно, что, несмотря на курс на импортозамещение в России, Песков заявил, что западные бренды смогут вернуться в РФ на конкурентной основе, это было бы в пользу российских потребителей.