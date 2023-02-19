Кадыров признал, что собирается "подсидеть" Пригожина

Чеченский глава Рамзан Кадыров рассказал, что будет делать после того, как завершится его "карьера" госслужащего. По его словам, собирается создать свою частную военную компанию.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Ведь, по его мнению, наемники ЧВК "Вагнер" доказали свою эффективность.

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"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы", — написал Кадыров в своем телеграмме.

Кремлевский пропагандист признал, что после завершения работы на госслужбе собирается "составить конкуренцию дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию".

Кроме этого, Кадыров похвалил "вагнеровцев" и заявил, что они "достигают поставленных целей в любой ситуации".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кадыров снова грозится забрать Харьков и Одессу – назвал сроки завершения войны. Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в рамках так называемой военной спецоперации РФ в Украине необходимо "забрать Одессу и Харьков". Такое заявление Кадыров сделал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1". Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российские оккупационные войска могут дойти до Киева и забрать его, если будет приказ российского диктатора Путина. Также Рамзан Кадыров заверил журналистов, что до конца года все поставленные задачи в рамках спецоперации будут выполнены на 100%. Несмотря на то, что Кремль часто меняет поставленные задачи, Кадыров не стал уточнять, о каких задачах и целях сегодня идет речь.