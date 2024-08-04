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Кадыров дал прогноз, когда и чьей победой закончится война в Украине

Рамзан Кадыров дал новый прогноз об окончании войны в Украине.

сегодня, 14:55 comments1676
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Slava Kot

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что война в Украине закончится в 2024 году. По его словам, победителем российско-украинской войны станет Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кадыров дал прогноз, когда и чьей победой закончится война в Украине

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров выступил в эфире государственного российского телеканала "Россия-1". Во время речи, наполненной российской пропагандой, приспешник Путина сделал прогноз о сроках окончания войны в Украине.

"Победа 100% в этом году будет за нами, этому нет сомнений. У них (ВСУ) пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся", – сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что его несколько раз в день информируют о ситуации на поле боя и якобы сейчас российские силы заходят на стратегически важные объекты в Украине.

Отметим, что это не первые прогнозы Кадырова об окончании войны в Украине. В декабре 2023 года лидер чеченских боевиков заявлял, что боевые действия в Украине закончатся в июне или июле 2024 года. Кроме того, тогда Рамзан Кадыров считал, что если бы он отдавал приказы, война в Украине закончилась бы в течение трех месяцев.

Также Кадыров ранее заявлял, что Россия не хочет идти на переговоры с Украиной, а планирует ее "добить" и захватить Одессу и Харьков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на заявления о готовности Украины к мирным переговорам для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве, который дал прогноз о будущем Украины. Российский политик, известный своими дерзкими и неправдоподобными заявлениями, считает, что Украина исчезнет как страна в ближайшие годы.



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Ігор

сегодня, 14:10

Переможе той хто прав, а програвший хай нарікає на себе. Ми собі у тихому болоті подивимось чия візьме. Ми, тобто все суспільство, ЗСУ не потрібні - вони вважають що їм їх нелегітимний корумпований вождь все навипрошує. Це на Росії вся величезна країна як одне ціле стала на захист.


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