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Кабмин забронировал "грантоедов": реакция ВСУ

В ВСУ раскритиковали бронирование от мобилизации сотрудников грантовых организаций

сегодня, 00:30 comments1242
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Третьей штурмовой бригаде ВСУ назвали несправедливым бронирование сотрудников организаций, осуществляющих свою деятельность за счет иностранных грантов.

Кабмин забронировал "грантоедов": реакция ВСУ

Кабмин предоставил броню грантовым организациям. Фото из открытых источников

Как стало известно, Кабинет Министров забронировал от мобилизации 100% сотрудников 133 общественных организаций, получающих иностранные гранты.

На соответствующее сообщение отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Военнослужащего возмутило, что спасатели, ежедневно рискующие жизнью, не получают бронирование, тогда как грантовые организации странным образом попали в список тех, кому правительство предоставило бронь от мобилизации.

"Из этой новости следует, что у нас грантовые организации важнее ГСЧС, а проводить опрос необходимее работы спасателей, которые 24/7 разгребают завалы и рискуют жизнью. Очень "справедливое" бронирование", – возмутился Максим Жорин.

Майор ВСУ добавил с иронией: "У меня нет времени изучать этот список. Но подозреваю, что на следующий ЛГБТ-парад все "ЛГБТ-военные" будут иметь бронь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как оказалось, значительная часть общественных организаций и ООО, получивших бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему-то признаны критически важными. Кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных организаций и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5264
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