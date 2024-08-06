Кабмин ввел новое обязательство для мужчин: о чем идет речь

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, во время посещения границы пограничной полосы, обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Постоянный представитель Кабмина отметил, в соответствии с изменениями, которые были внесены в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации и действия военного положения, обязаны иметь при себе военно-учетный документ во время посещения границы пограничной полосы.

Военно-учетные документы можно иметь как в бумажном, так и электронном виде.

Читайте также на портале "Комментарии" — командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК, но для этого соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров, рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии для "Украинской правды".

По его словам, у ТЦК есть свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли навстречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Именно поэтому, говорит нардеп, попасть в избранное подразделение можно только путем заключения контракта. Но проблема в том, подчеркивает политик, что далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам.

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