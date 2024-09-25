Кабмин установил новый размер выплат при гибели военного

Кабинет министров Украины утвердил новый механизм назначения и выплаты единовременного пособия в случаях гибели (смерти) или инвалидности ветеранов войны. Это решение было принято в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и закреплено постановлением от 24 сентября 2024 года №1090.



Деньги. Фото из открытых источников

Новый порядок направлен на поддержку участников АТО в Донецкой и Луганской областях, а также участвовавших в отпоре российской агрессии против Украины. Он определяет четкий механизм назначения и выплаты пособия.

Единовременное пособие назначается и выплачивается:

в случае гибели (смерти) или признания безвестно отсутствующими лиц, указанных в пунктах 1—6 части первой статьи 101 Закона, — с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим;

в случае установления инвалидности лицам, указанным в пунктах 11-16 части второй статьи 7 Закона, — с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Сумма выплат:

В случае гибели защитника или защитницы Украины членам семьи выплачивается 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января года гибели. При текущем прожиточном минимуме в 3028 грн, сумма выплаты составляет 2 млн 271 тыс. грн.

Для лиц, получивших инвалидность в результате войны:

I группа: 400 прожиточных минимумов (1 млн 211,2 тыс. грн),



II группа: 300 прожиточных минимумов (984 тыс. грн),



III группа: 250 прожиточных минимумов (757 тыс. Грн).

Для получения единовременной помощи заявитель может подать заявление в Минветераны в бумажной форме, через электронный портал "Действие" или через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение об отмене некоторых выплат для внутренне перемещенных лиц, что было реализовано в рамках программы компенсации затрат на временное размещение. Эта программа, утвержденная постановлением Кабмина от 19 марта 2022 года № 333, включала проект "Убежище", цель которого была поддержка владельцев домохозяйств, которые бесплатно принимали переселенцев в своих жилищах.

