Кабмин спас военнообязанных от ТЦК: что изменилось в законодательстве

Кабинет министров Украины временно разрешил перебронировать работников от мобилизации через портал "Дія" без ожидания в 72 часа. Норма будет действовать с 22 января по 1 марта 2025 года для предприятий, которые подтвердили статус критически важных. Об этом 14 января сообщает портал "Комментарии со ссылкой на Министерство экономики.

До 1 марта бронь через "Дію" можно продлить заранее и без риска. Фото: nta.ua

Также правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрам крови.

"Упрощение процедуры бронирования для медицинских учреждений является своевременным решением, учитывающим критическую роль этих учреждений в поддержании жизнедеятельности страны. Особенно важна отмена ограничений по объемам бронирования для медицинских работников учреждений здравоохранения", — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Вице-премьер по вопросам цифровизации Михаил Федоров добавил, что списки на бронирование теперь можно подавать заранее — уже с 22 января.

"Никаких пауз между истечением предыдущего срока и оформлением нового — для непрерывной отсрочки работников. Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января по 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов", — отметил он.

Теперь, если руководитель критически важного предприятия не хочет ждать 28 февраля, чтобы перебронировать работников, нужно подтвердить критичность по новым критериям, аннулировать предварительное бронирование работника и заново подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно ждать 72 часа).

Портал "Комментарии" в январе приводил мнение народного депутата Александра Федиенко, который отмечал, что механизм перебронирования остается непонятным. Нардеп опасался, что после 28 февраля, пользуясь порталом Дия, руководители предприятия будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов. Но тот же ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных, воспользовавшись их "незащищенностью" в эти трое суток.